Primo piano Xifonio Cup e Marisicilia Cup 2024, tutto pronto per il weekend tra vela d’altura, stand e spettacoli di

AUGUSTA – Regate di vela d’altura di caratura regionale nel mare augustano, tra il golfo Xifonio e la baia di Brucoli, e open day del comprensorio Terravecchia della Marina militare, dove è in fase di allestimento il tradizionale “Xifonio village” (nella foto di repertorio in copertina), con numerosi stand, esibizioni e spettacoli in programma.

È la formula consolidata della 16ª edizione della Xifonio Cup e dell’8ª Marisicilia Cup, evento annuale coordinato dalla macchina organizzativa del Comando marittimo Sicilia (comandante Andrea Cottini), in collaborazione con l’associazione “Icob” (presidente Alessandro D’Oscini), che ideò la Xifonio Cup, e con il Club Nautico Augusta (presidente Pippo Gulino) per lo svolgimento delle regate sotto l’egida della Fiv.

Nelle mattinate di sabato 15 e domenica 16 giugno (dalle ore 11) si svolgeranno le regate valevoli rispettivamente per la Xifonio Cup e la Marisicilia Cup, che quest’anno vedrà partecipare circa quaranta barche a vela d’altura. Per il terzo anno consecutivo, nella mattina del sabato, si svolgerà la regata classe Hansa, cioè a bordo di imbarcazioni dotate di servomeccanismi che rendono possibile la navigazione anche a soggetti con gravi disabilità.

Il “village” nel comprensorio militare aprirà alla cittadinanza, con ingresso da via Caracciolo, sabato 15 alle ore 14 e fino alle 23,30, domenica 16 dalle ore 9 alle 23,30, con lo spettacolo pirotecnico a chiudere l’edizione. Riconfermata la presenza del “villaggio sanitario“, che riunisce gli stand di enti e associazioni che operano in materia di sensibilizzazione e prevenzione, con possibilità di screening medici gratuiti presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare (su prenotazione telefonica allo 0931 424550).

L’unità navale della Marina militare visitabile è il pattugliatore d’altura Cassiopea, raggiungibile dalla base di Terravecchia grazie alla collaborazione del Gruppo Barcaioli (sabato ore 15-18 e domenica ore 10-12 e 15,30-18,30).

Novità di quest’anno, tra le altre, il carosello equestre a cura del “Centro ippico avolese” (ore 18,30 della domenica) e la sfilata rinascimentale accompagnata dalla scuola d’arme, con la dimostrazione della scherma storica del quindicesimo secolo, a cura dell’associazione “Agro Priolese” (sabato ore 16 e domenica ore 17).

Tra le istituzioni che patrocinano la manifestazione, il Comune di Augusta, che offre lo spettacolo di cabaret dei palermitani Toti e Totino in programma domenica sera (ore 21,30), e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale che sponsorizza la quinta edizione del trofeo omonimo.

Presentazione delle edizioni 2024 di Marisicilia Cup e Xifonio Cup, il 4 giugno a palazzo di città

Ecco qui di seguito il programma in brochure, nel dettaglio.

SABATO 15 GIUGNO

Ore 11,00 PIAZZADELLE GRAZIE

Partenza Regata Xifonio Cup dal Golfo Xifonio con giro di boa a Brucoli e ritorno. In contemporanea di fronte al porticciolo Club Nautico, Regata Open race di windsurf a cura di A.W.A.

Ore 14.00 Apertura con ingresso libero al pubblico del Comando Marittimo Sicilia;