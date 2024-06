Primo piano Città della notte, parte “Cinema revolution”: film italiani ed europei a 3,50 euro per tre mesi di

AUGUSTA – Da questo venerdì 14 giugno a sabato 14 settembre si potrà andare nelle sale cinematografiche aderenti a vedere film italiani ed europei a soli 3,50 euro. Anche quest’estate torna infatti l’iniziativa “Cinema revolution – Che Spettacolo l’estate”, promossa dal Ministero della cultura, e il multisala tra Augusta e Melilli, “Città della notte“, ha subito aderito.

Il trimestre promozionale è stato preceduto dall’analoga iniziativa ministeriale “Cinema in festa“, con i biglietti scontati sempre a 3,50 euro ma per cinque giorni e su tutti i film in programmazione, a prescindere dalla nazionalità delle produzioni. “Cinema in festa” si ripeterà per altri cinque giorni da domenica 15 a giovedì 19 settembre.

I film in proiezione nelle tre sale di “Città della notte”, la struttura polifunzionale sulla provinciale 3 bivio Augusta-Villasmundo, vengono aggiornati con cadenza settimanale (clicca qui per conoscere film e orari).