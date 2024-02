Primo piano Augusta, cento cittadini fotografati per censimento: “Obiettivo Italia” va in mostra di

AUGUSTA – Anche Augusta protagonista del progetto di “censimento fotografico nazionale” chiamato “Obiettivo Italia”, frutto di un protocollo d’intesa tra la Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf) e l’Istat.

Le centodue foto scattate in città dai fotoamatori di “Augusta photo freelance” (Apf) saranno esposte in mostra venerdì 23 (ore 18-20), sabato 24 e domenica 25 febbraio (ore 10-12,30), nella galleria Fiaf ubicata nel ronco Rossi (via Colombo).

Come riferisce il presidente di Apf, Romolo Maddaleni a La Gazzetta Augustana.it, i soggetti da immortalare sono stati scelti casualmente, in quanto passanti per un determinato luogo, in particolare ad Augusta nei pressi della sede associativa, nell’arco di due giornate primaverili, il 6 e 7 maggio dello scorso anno nei circa duecentocinquanta “set” allestiti in tutta Italia dalle realtà locali Fiaf aderenti.

Tra i soggetti fotografati in città, il vicesindaco Tania Patania, poi selezionata perché unica amministratrice pubblica per la copertina del numero di febbraio 2024 dalla Redazione di “Fotoit“, lo storico periodico della Fiaf che ha una tiratura nazionale di circa 18mila copie.

Al termine della mostra, le stampe degli scatti saranno donate ai rispettivi soggetti ritratti.

(Nell’immagine di copertina: sezione locandina nazionale Fiaf)