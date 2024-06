Primo piano Augusta, la liceale Fabrizia Cipriani Gianino presenta il suo primo libro di

AUGUSTA – “Galleria di uno spirito” è il primo racconto pubblicato di Fabrizia Cipriani Gianino, neo diciottenne augustana, maturanda del liceo classico “Megara”. Sarà presentato martedì 4 giugno alle ore 18,30 nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I”, con il patrocinio dell’assessorato comunale alla cultura, tradizioni e promozione del territorio.

La liceale, classe 2006, amante della lettura e della scrittura fin dalla preadolescenza, debutterà con il suo primo libro, autopubblicato tramite una tipografia di Floridia, scelta scaturita solo a seguito di un incontro con il noto artista siracusano Aurelio Caliri.

Ad affiancarla nella presentazione sarà infatti il poliedrico artista nativo di Buscemi, musicista folk, disegnatore e scrittore, laureato in filosofia, che da fisarmonicista negli anni novanta prese parte ad alcune pellicole di Aurelio Grimaldi (regista in quegli anni candidato a un Leone d’oro a Venezia).

“All’inizio scrivevo i miei flussi di coscienza, senza punteggiatura, perché dovevo capirli io e non scrivevo per farmi capire dagli altri. Racconti di fantasia, ma soprattutto riflessioni, teorie personali sul mondo – ci riferisce Fabrizia Cipriani Gianino – Pubblicare è sempre stato un sogno, concretizzato grazie ad Aurelio Caliri, conosciuto tramite contatti familiari. Quando gli ho consegnato una bozza di quest’ultimo racconto, mi ha subito persuaso di rifinirla per la pubblicazione“.

In occasione della imminente presentazione di “Galleria di uno spirito”, oltre a Caliri, interverrà la docente del Liceo “Megara”, Alessandra Traversa. In apertura sono previsti i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla cultura Pino Carrabino.

Del racconto inedito, la giovane autrice ci fornisce un’anticipazione: “È un insieme di racconti, di idee, racchiusi da una cornice unica, che è quella della conversazione tra due figure. Si intitola “Galleria di uno spirito” perché è come se si scavasse una galleria nella psiche del protagonista, rispetto alla quale il lettore è un visitatore“.