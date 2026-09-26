Primo piano Augusta, discarica contrada Marcellino, Si-Avs e M5s: “nessun riscontro” alla petizione con quasi mille firme di

AUGUSTA – A quasi due mesi dalla protocollazione della petizione popolare sottoscritta da 942 cittadini contro il progetto della discarica di rifiuti speciali pericolosi in contrada Marcellino, le realtà locali di Sinistra italiana-Alleanza Verdi e Sinistra e del Movimento 5 stelle tornano a sollecitare l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, lamentando di non avere ancora ricevuto alcun riscontro formale.

La vicenda riguarda il progetto della “Log service srl” per una discarica di rifiuti speciali pericolosi nell’area “Grandi industrie” di contrada Marcellino, destinata al servizio esclusivo dei rifiuti prodotti dall’impianto di termodistruzione della “Gespi srl” a Punta Cugno. Il progetto interessa complessivamente una superficie di 28.620 metri quadrati, a ridosso del parco serbatoi di Sasol Italy.

La petizione popolare era stata depositata al protocollo comunale lo scorso 3 agosto, al termine della raccolta firme promossa nel mese di luglio. Con le 942 sottoscrizioni, oltre alle 6 dei promotori, viene chiesto all’Amministrazione di modificare la posizione assunta sul progetto della “Log service srl”: in particolare, di revocare il parere favorevole espresso dal Comune nel 2024, manifestare formalmente la propria contrarietà nelle successive fasi del procedimento e promuovere le iniziative istituzionali, amministrative e legali ritenute utili a impedirne la realizzazione. Fra le richieste figurano anche un confronto pubblico e la trattazione della questione in Consiglio comunale.

È proprio sui tempi di risposta alla petizione che si concentra la nuova presa di posizione, divulgata oggi a mezzo nota stampa. I promotori richiamano la disciplina prevista dallo Statuto comunale, sostenendo che siano ormai trascorsi sia i trenta giorni indicati per il riscontro sia l’ulteriore termine di dieci giorni che sarebbe previsto per motivare un eventuale ritardo.

“A quasi due mesi dal deposito della petizione – affermano congiuntamente i promotori, referenti di Si-Avs e M5s – dalle istituzioni cittadine regna il silenzio“. Precisano di non avere ricevuto “nessuna risposta dal Sindaco, nessuna presa di posizione formale” e riferiscono che sarebbe rimasto senza riscontro anche un successivo sollecito rivolto al presidente del Consiglio comunale, Biagio Tribulato, con la richiesta che tutti i consiglieri fossero informati ufficialmente della vicenda.

Come già riportato su queste pagine, con decreto assessoriale del 21 maggio 2026, poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 12 giugno, la Regione ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con condizioni. Il provvedimento ha concluso favorevolmente la procedura di Via (Valutazione d’impatto ambientale) nell’ambito del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), consentendo il prosieguo dell’iter autorizzativo.

Il parere favorevole del Comune, che oggi Avs e M5s chiedono all’Amministrazione di riconsiderare, risale alla conferenza di servizi del 18 luglio 2024 e fu accompagnato da alcune condizioni, tra cui quella relativa alla provenienza dei rifiuti da conferire.

La nuova iniziativa politica sfocerà adesso in una conferenza stampa aperta al pubblico, convocata per mercoledì 30 settembre alle ore 18,30 nell’auditorium comunale di Palazzo San Biagio. Secondo quanto evidenziato dagli organizzatori, servirà a illustrare nuovamente i contenuti della petizione, fare il punto sull’iter della discarica e reiterare pubblicamente le richieste rivolte all’Amministrazione. All’incontro sono stati invitati cittadini, associazioni, organi di stampa e rappresentanti istituzionali. L’invito è rivolto espressamente anche al sindaco e ai consiglieri comunali, ai quali i promotori chiedono di intervenire per fornire pubblicamente le risposte sollecitate.

La nota odierna è sottoscritta da Giovanni Ranno, segretario del circolo di Sinistra italiana-Avs, Sonia Patania e Salvo Pancari, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle recenti amministrative, e per il Movimento 5 stelle da Diego Sinnonio, referente del gruppo territoriale, e dagli ex consiglieri comunali Roberta Suppo e Uccio Blanco. Si-Avs e M5s erano tra le liste collegate alla candidatura a sindaco di Pancari, insieme al Partito democratico, alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio scorsi.