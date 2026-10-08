Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dall’8 al 14 ottobre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 8 ottobre a mercoledì 14 ottobre 2026

Gio 8 – Ven 9 – Sab 10 – Dom 11 – Mar 13 – Mer 14 ottobre

L’albero di molto lontano (Billie Gadsdon, Delilah Bennett-Cardy, Nicola Coughlan, Nonso Anozie, Phoenix Laroche) (1h e 50m): ore 17:00 – 19:00

Mammina (Arabella Olivia Clark, Arian Moayed, Dichen Lachman, Jay Duplass, Jessica Chastain) (1h e 33m) (V.M. 10 anni): ore 17:15 – 19:00 – 21:00

Verity (Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova, Brady Wagner) (1h e 57m) (V.M. 10 anni): ore 21:00

Chiusura: Lun 12 ottobre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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