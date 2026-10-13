Primo piano Raffineria di Augusta, una vita alla Esso: gli ex dipendenti tornano a raccontarsi di

AUGUSTA – Un nuovo capitolo della memoria collettiva della Raffineria di Augusta, attraverso le testimonianze di chi vi ha trascorso una parte significativa della propria vita professionale. Si intitola “Raffineria di Augusta. Il racconto continua” il nuovo libro firmato collettivamente dal “Gruppo seniores”, formato da ex dipendenti dello stabilimento petrolifero, oggi di proprietà dell’algerina Sonatrach, che sarà presentato il prossimo 15 ottobre nella sede di Confindustria Siracusa.

Il volume raccoglie circa 90 contributi di ex lavoratori e pensionati della raffineria, relativi al periodo della gestione Esso, del gruppo statunitense ExxonMobil. Un insieme di ricordi ed esperienze che attraversano diversi aspetti della vita aziendale: dalle attività produttive alla formazione professionale, dal lavoro quotidiano negli impianti alle trasferte all’estero, fino ai rapporti umani e alle relazioni costruite nel corso degli anni tra colleghi.

La nuova pubblicazione si inserisce nel percorso di recupero e conservazione della memoria industriale avviato con “La nostra vita nella Raffineria di Augusta”, libro presentato nel febbraio 2023 nell’aula magna dell’Istituto tecnico industriale “Enrico Fermi” di Siracusa. Come raccontato allora da La Gazzetta Augustana, l’iniziativa aveva riunito oltre duecento ex dipendenti, alcuni dei quali tornati a incontrarsi dopo molti anni.

Quel primo volume raccoglieva esperienze di operai, dirigenti e rappresentanti sindacali, oltre alla testimonianza di un ex presidente nazionale della Esso Italiana. Alla presentazione erano intervenuti, tra gli altri, Emanuele Spicuglia, già fiduciario del “Gruppo seniores” della ExxonMobil, Bruno D’Agostino, già coordinatore della sicurezza e del bollettino aziendale, e Gian Battista Merlo, direttore della raffineria dal 2001 al 2004 e successivamente presidente della Esso Italiana dal 2004 al 2010.

A distanza di oltre tre anni e mezzo, “Raffineria di Augusta. Il racconto continua” riprende dunque quel lavoro di ricostruzione attraverso le voci dei protagonisti, contribuendo a documentare una storia industriale strettamente intrecciata con quella economica, occupazionale e sociale del territorio siracusano. Una storia iniziata nel 1949 con la Rasiom, proseguita sotto la gestione Esso e ExxonMobil e approdata all’attuale proprietà algerina con il trasferimento dello stabilimento a Sonatrach, perfezionato il 1° dicembre 2018.

Alla imminente presentazione è annunciata la presenza del presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, e dell’attuale direttore della raffineria Sonatrach, Rosario Pistorio. L’incontro sarà moderato dal giornalista Carmelo Miduri, già coinvolto nel coordinamento editoriale della precedente pubblicazione. A illustrare il contenuto e le finalità del nuovo libro sarà Bruno D’Agostino, che ha coordinato il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del volume. Il programma prevede inoltre interventi e testimonianze di ex dirigenti, direttori e operatori della raffineria, tra i quali Vittorio Pianese, Gian Battista Merlo, Tony Cavallaro, Piero Biscari ed Evelino Ruibal.

L’appuntamento sarà così anche una nuova occasione di incontro tra generazioni di ex lavoratori, nel segno della condivisione di esperienze personali e professionali che costituiscono una parte della memoria storica della zona industriale di Augusta.