Eccellenza, il digiuno dell’Augusta continua: quarta sconfitta e ultimo posto dopo cinque giornate
AUGUSTA – Si aggrava la situazione dell’Augusta Football Club nel campionato di Eccellenza siciliana. La quinta giornata del girone B, disputata ieri, consegna ai neroverdi la quarta sconfitta stagionale, maturata ancora una volta di misura, davanti al pubblico del “Fontana”. A imporsi per 1-0 è stato il Niscemi, vicecapolista del raggruppamento, grazie a una rete nei minuti finali. Per la formazione allenata da mister Intagliata resta soprattutto un dato allarmante: nessun gol realizzato in cinque partite, con un solo punto conquistato sui quindici disponibili.
La classifica vede l’Augusta sempre più isolato all’ultimo posto del girone da sedici squadre, con quattro sconfitte, un pareggio, sei reti subite e nessuna all’attivo. È l’unica formazione del girone a non avere ancora trovato la via del gol. Le dirette concorrenti nella parte bassa della graduatoria hanno intanto guadagnato terreno: Vittoria e Atletico Catania 1994 Viagrande sono a quota 3, Leonzio e Sport Club Palazzolo a 4. In testa, invece, il Messina 1900 guida con 13 punti, seguito proprio dal Niscemi a 12 e dalla Nebros a 11.
La partita di domenica ha riproposto le difficoltà offensive già emerse nelle precedenti giornate, pur a fronte di una prestazione che ha prodotto diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo: al 10′ Fiorentino ha sfiorato la traversa di testa su cross di Esposito, mentre al 24′ Ferla, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lanza, ha mandato di poco fuori. È stato ancora Ferla, prima dell’intervallo, a impegnare il portiere ospite Florulli, autore di un intervento decisivo.
Nella ripresa i tentativi dalla distanza di Fiorentino e Ferla non hanno creato particolari difficoltà all’estremo difensore del Niscemi. Al 70′ è stato invece Lumia a intervenire su Dos Santos. All’81’ l’Augusta ha sprecato una favorevole ripartenza in superiorità numerica, conclusa da Migneco con un tiro dalla distanza senza esito. Poi, all’86′, l’episodio decisivo: su un rinvio difensivo impreciso dei neroverdi, Dos Santos ha raccolto il pallone e calciato di prima intenzione, superando Lumia per il definitivo 0-1.
Nota positiva il consueto sostegno del tifo augustano, che dagli spalti del settore di casa ha anche espresso, attraverso uno striscione, la propria vicinanza alla comunità di Niscemi, colpita dalla grave frana dello scorso gennaio.
Per l’Augusta è la seconda sconfitta consecutiva per 1-0, dopo quella rimediata sul campo del Palazzolo, anch’essa decisa da una rete nel finale. Il bilancio delle prime cinque giornate comprende inoltre il ko casalingo all’esordio contro il Messina 1900 (0-1), la pesante battuta d’arresto a Gioiosa Marea (3-0) e l’unico risultato utile, il pareggio a reti inviolate contro il Vittoria dello scorso 27 settembre.
Il nuovo passo falso arriva, peraltro, a pochi giorni dalle dichiarazioni del presidente Lo Nigro, che aveva ribadito la fiducia nell’allenatore, nello staff tecnico e nella giovane rosa, indicando nella permanenza in Eccellenza l’obiettivo prioritario della stagione. Nelle stesse ore era stata registrata anche l’uscita dalla dirigenza di Gaetano Vinci, già direttore operativo, che aveva annunciato pubblicamente le proprie dimissioni.
Il prossimo impegno, domenica 18 ottobre sul campo del Giarre, assume dunque particolare importanza per interrompere la serie negativa. Gli etnei occupano l’undicesima posizione con cinque punti, quattro in più dell’Augusta, e sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro la Messana.