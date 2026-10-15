Primo piano Augusta, l’ultimo saluto all’ex sindaco Turi Lanteri di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Si sono celebrati questo pomeriggio, nella chiesa del Cristo Re, i funerali dell’ex sindaco di Augusta Turi Lanteri. Una folla di parenti, conoscenti e amici ha gremito la chiesa del quartiere Terravecchia-Paradiso per rendere l’ultimo saluto all’ex amministratore, esponente politico di primo piano della Democrazia cristiana a livello locale e provinciale dal dopoguerra al primo decennio del nuovo secolo.

Uomo di vecchio stampo, leale e corretto, dai modi gentili, sempre pacato e disponibile al confronto e al dialogo. Politico di lungo corso, ha vissuto da protagonista le vicende politiche che hanno caratterizzato la vita amministrativa e lo sviluppo economico della città.

Nella sua lunga carriera politica oltre alla carica di primo cittadino nei primi anni ottanta, fu vicesindaco e consigliere comunale. Turi Lanteri è stato anche presidente dell’Usl 8 (Unità sanitaria locale) di Augusta e presidente di enti e associazioni benefiche.

L’attuale sindaco Giuseppe Di Mare, a nome della giunta comunale, e il presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato con l’intero civico consesso, hanno voluto esprimere il loro profondo cordoglio e sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Turi Lanteri: “Uomo di riconosciuto valore umano e professionale, ha dedicato il suo mandato al servizio della Comunità augustana con passione, integrità e alto senso istituzionale”.