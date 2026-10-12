Sport Promozione, Megarese: debacle contro il Santa Croce fa saltare la panchina di

AUGUSTA – Terremoto sulla panchina della Ss Megarese, una delle due formazioni augustane impegnate nel campionato di calcio di Promozione, girone D. All’indomani della pesantissima sconfitta per 7-0 sul campo del Santa Croce Soccer, maturata nella terza giornata, si interrompe il rapporto con l’allenatore Ciccio Insanguine.

A ufficializzare la separazione è la società presieduta da Concetto Cacciaguerra, che in una nota diffusa oggi comunica di aver accettato le dimissioni del tecnico. Una decisione che arriva dopo la débâcle contro la capolista, accolta dalla stessa dirigenza come un risultato che impone “una riflessione profonda e una svolta immediata per invertire la rotta“.

L’avvio di campionato della Megarese è particolarmente difficile: un solo punto conquistato nelle prime tre giornate, frutto di un pareggio e due sconfitte, con appena 2 reti segnate e ben 12 subite. La formazione augustana occupa il penultimo posto in classifica, a pari punti con la Barrese e il Casmenarum Comiso, davanti soltanto al Qal’At, ancora fermo a quota zero.

Nel comunicare la conclusione del rapporto con Insanguine, il presidente Cacciaguerra e la dirigenza rivolgono all’allenatore i ringraziamenti per “la dedizione, la serietà e l’enorme impegno profusi ogni giorno sul campo“, augurandogli le migliori fortune professionali e personali.

La squadra è adesso chiamata a reagire in tempi strettissimi. Mercoledì 14 ottobre è in programma la sfida casalinga contro la Barrese, diretta concorrente nella parte bassa della classifica, mentre il successivo impegno sarà contro il Sant’Anna Enna, attualmente a quota 6 punti. Due appuntamenti che assumono un peso particolare nella ricerca dei primi successi stagionali.

Il presidente Cacciaguerra rivolge intanto un appello alla tifoseria: “Ci aspetta una settimana durissima e decisiva per il nostro cammino. Chiedo a tutti i nostri tifosi, agli sportivi e a chi ama questi colori di stringersi attorno alla squadra. Abbiamo bisogno del calore e della spinta del nostro pubblico sugli spalti per ritrovare compattezza, coraggio e per conquistare punti fondamentali. Insieme possiamo farcela“.

Resta da definire la nuova guida tecnica: la società ha annunciato che comunicherà a breve le modalità della conduzione della squadra in vista dei prossimi incontri.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: Cacciaguerra e Insanguine)