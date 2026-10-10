Primo piano Promozione, il Megara dilaga ancora al “Fontana”: 5-0 al Qal’At di

AUGUSTA – Due partite al “Fontana”, altrettante goleade e ben undici reti realizzate davanti al pubblico di casa. È un avvio di campionato nel segno della prolificità offensiva quello dell’Atletico Megara 1908, che nella terza giornata del girone D di Promozione ha travolto per 5-0 il Qal’At di Caltagirone, bissando il largo successo per 6-1 ottenuto all’esordio contro il Cassibile Fontane Bianche.

Nel mezzo, la sconfitta di misura per 2-1 sul campo del Noto, che aveva interrotto la partenza positiva della formazione allenata da Elio Moncada. Con sei punti conquistati nelle prime tre giornate, i neroverdi si proiettano nella parte alta della classifica, pur nella consapevolezza che il campionato è appena cominciato e restano ancora ventisette turni da disputare.

Contro il Qal’At, il Megara ha preso progressivamente il controllo dell’incontro, costruendo diverse occasioni già nella prima parte di gara. Dopo una conclusione ravvicinata di Scapellato respinta dal portiere ospite Parlabene e due salvataggi nei pressi della linea di porta, il risultato si è sbloccato al 27’ con Carbonaro, pronto a ribadire in rete una respinta dell’estremo difensore su diagonale dello stesso Scapellato.

Appena tre minuti più tardi è arrivato il raddoppio, firmato dal capitano Fichera, autore di una potente conclusione dalla lunga distanza. Prima dell’intervallo, altre opportunità per Carbonaro e un palo colpito da Cristaldi hanno impedito ai padroni di casa di incrementare ulteriormente il vantaggio.

La terza rete è arrivata al 49’, ancora con Carbonaro, servito in profondità da Scapellato e abile a superare il portiere prima di depositare il pallone in rete, completando così la propria doppietta personale. Al 68’ è stato Scapellato a firmare il poker, al termine di uno scambio con Sinatra. A chiudere definitivamente i conti, all’82’, il nuovo arrivato Cracchiolo, subentrato nella ripresa e a segno dopo un’azione personale.

Per il Megara, sceso in campo con D’Asero, Ricco, Serruto, Basile, Ulma, D’Arrigo, Carbonaro, F. Scapellato, Sinatra, Fichera e Cristaldi, sono subentrati Casertano, Di Giovanni, Cracchiolo, Zagami e Milazzo. A dirigere l’incontro è stato Marco Di Bella della sezione di Acireale.

Il bilancio offensivo dei primi tre turni sale dunque a dodici reti realizzate, undici delle quali nelle due gare interne. Numeri incoraggianti per la società guidata dall’amministratore delegato Roy Ferreri, chiamata adesso a trovare continuità di risultati anche lontano dalle mura amiche. Nella nota diffusa al termine dell’incontro, la società neroverde parla di “vittoria d’autorità“, maturata al termine di una “partita dominata per larghissimi tratti“, sottolineando come il successo consenta alla squadra di prepararsi “nel migliore dei modi al tour de force che lo attende“.

Il prossimo appuntamento è già fissato per mercoledì 14 ottobre, quando il Megara sarà impegnato in trasferta contro il Sant’Anna Enna nel turno infrasettimanale della quarta giornata. Un’occasione immediata per verificare se la brillantezza mostrata al “Fontana” possa tradursi anche nel primo successo esterno della stagione.