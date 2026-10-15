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Augusta, donna morta al Monte: intervenuto l’elisoccorso

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AUGUSTA – Una donna è deceduta nelle prime ore di questa mattina nel quartiere Monte, dopo essere precipitata da una palazzina.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania e pattuglie del Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta.

Il sorvolo dell’elicottero e la presenza delle forze dell’ordine hanno richiamato l’attenzione degli abitanti della zona.

Il personale sanitario intervenuto ha potuto soltanto constatare il decesso della donna.

(Foto di copertina: repertorio)


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