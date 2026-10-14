Augusta, hashish nei barattoli in frigorifero: denunciato 32enne già ai domiciliari
AUGUSTA – Un 32enne augustano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri alla Procura di Siracusa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare da parte dei militari dell’aliquota radiomobile di Augusta, nell’ambito di un servizio di controllo.
Durante le operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di hashish sul tavolo della cucina e circa 200 grammi di resina di hashish, occultati all’interno di diversi barattoli nascosti nel frigorifero dell’abitazione.
La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre per il 32enne è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.
(Foto di copertina: generica)