Cronaca

Augusta, hashish nei barattoli in frigorifero: denunciato 32enne già ai domiciliari

di
pubblicato il

AUGUSTA – Un 32enne augustano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri alla Procura di Siracusa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare da parte dei militari dell’aliquota radiomobile di Augusta, nell’ambito di un servizio di controllo.

Durante le operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di hashish sul tavolo della cucina e circa 200 grammi di resina di hashish, occultati all’interno di diversi barattoli nascosti nel frigorifero dell’abitazione.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre per il 32enne è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

(Foto di copertina: generica)


Tags:, , , ,

Articoli simili

La Gazzetta Augustana su facebook

Le Città del Network

Augusta Siracusa

 

Copyright © 2026 La Gazzetta Augustana.it
Progetto editoriale a carattere periodico registrato al ROC (AGCOM) con n. 25784
Direttore responsabile: Cecilia Casole
PF Editore di Forestiere Pietro - P. IVA 01864170897

Copyright © 2015/2026 PF Editore

In alto