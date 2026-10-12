Primo piano Augusta, dopo dodici giorni di stop riprende la raccolta della plastica di

AUGUSTA – Dopo dodici giorni di sospensione, riprende ad Augusta la raccolta differenziata porta a porta della plastica e degli imballaggi. Lo ha comunicato il Comune oggi, lunedì 12 ottobre, attraverso i propri canali social, annunciando il ripristino del servizio sull’intero territorio comunale e il ritorno ai consueti calendari di conferimento.

I cittadini potranno quindi tornare a esporre i sacchi gialli a partire da questa sera, lunedì 12 ottobre, dalle ore 22, nella zona di Brucoli, in vista del ritiro di martedì mattina. Martedì 13 ottobre, sempre dalle ore 22, toccherà agli utenti dell’Isola, per la raccolta di mercoledì mattina. Infine, mercoledì 14 ottobre, potranno tornare a conferire gli imballaggi i residenti di Borgata e Monte, in vista del ritiro di giovedì. Resta valida la consueta fascia oraria di esposizione, dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

La ripresa riguarda non soltanto le utenze domestiche, ma anche le attività commerciali e il centro comunale di raccolta (Ccr), come precisato nella comunicazione istituzionale: “Il servizio di raccolta differenziata di plastica e imballaggi riprende regolarmente su tutto il territorio comunale“. L’invito rivolto alla cittadinanza è a riprendere i conferimenti “seguendo i soliti orari e calendari previsti“.

Si conclude così, almeno sul piano del servizio locale, un’interruzione iniziata mercoledì 30 settembre, quando il Comune aveva disposto lo stop alla raccolta degli imballaggi in plastica e metallo a causa dell’improvviso blocco dei conferimenti, identificati dal codice CER 150106, presso l’impianto di selezione “Domus Ricycle Srl” di Catania.

La sospensione, che ha interessato anche altri Comuni del Siracusano, si è inserita nella più ampia crisi della filiera nazionale del riciclo della plastica, caratterizzata dalla riduzione degli sbocchi commerciali per i materiali riciclati e dalla saturazione delle piattaforme di selezione e stoccaggio. Una situazione che ad Augusta aveva comportato il mancato ritiro dei sacchi gialli per più turni consecutivi in alcune zone della città, con l’accumulo degli imballaggi nelle abitazioni per quasi due settimane.

(Foto di copertina: repertorio)