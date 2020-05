Eventi Augusta, la filosofia attiva di “Nuova acropoli” riparte a distanza. Primi passi in 4 appuntamenti online di

AUGUSTA – “La filosofia ci insegna che ogni difficoltà è, in realtà, un’opportunità. Quale opportunità possiamo allora ricavare dall’emergenza Covid che ci ha costretti a rinunciare alla vicinanza fisica? Ebbene, proprio i social, responsabili di una sempre maggiore alienazione da parte dei più giovani, sarebbero diventati i nostri migliori alleati per poter stare insieme, per non isolarci totalmente, per continuare a vivere“. Queste le premesse di una nota della sezione augustana di “Nuova acropoli“, che intende ripartire dopo il “lockdown” proprio cogliendo l’opportunità telematica con quattro incontri gratuiti in videoconferenza sulla “filosofia attiva“.

“Nuova acropoli”, organizzazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato, ha già proseguito in rete nelle settimane scorse diversi progetti rimasti in sospeso per le misure governative anti-Covid. I corsi di filosofia, appunto, come diversi eventi culturali, sono andati sulle piattaforme virtuali, perfino la Giornata mondiale del libro si è vestita di un abito tutto nuovo e ha allietato con le opere di Gianni Rodari i seguaci del social Instagram per un’intera giornata.

E giacché non ci si può ancora riunire fisicamente, l’associazione riprende i corsi di filosofia attiva sfruttando la rete. “Un assaggio online di quanta abbondanza offra la tavola imbandita della filosofia. Per non restare ad ammirarne soltanto la bellezza, ma per nutrirci di essa e vivere meglio con noi stessi e con gli altri – si legge nella nota – Seguendo le orme del grande Platone con la sua idea del mondo, ritrovando Arjuna e suoi dubbi sul senso della vita in noi stessi e ricercando la felicità con gli Stoici“.

Per partecipare basta pre-iscriversi inviando una email all’indirizzo augusta@nuovaacropoli.it entro venerdì 29 maggio.

(Nella foto di repertorio in copertina: la presidente dell’associazione, Adriana Pricone)