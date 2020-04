Eventi Augusta, Giornata mondiale del libro, “Nuova acropoli” per una maratona social di lettura opere di Rodari di

AUGUSTA – Anche Augusta sarà toccata, questo giovedì 23 aprile, seppure virtualmente per via delle restrizioni da emergenza Coronavirus, da un’iniziativa legata alla “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore“, l’evento patrocinato dall’Unesco per promuovere la lettura, oltre che la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione di filosofia, cultura e volontariato “Nuova acropoli” sul canale instagram nazionale dalle 10 del mattino a mezzanotte (clicca qui), e si tratta di una maratona di lettura online incentrata sulle opere dell’unico vincitore italiano del prestigioso Premio “Hans Christian Andersen” nel 1970, cioè Gianni Rodari, di cui ricorre il centenario della nascita.

“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi…” è il titolo dell’evento social, per un viaggio di un giorno dal Nord al Sud dell’Italia accompagnati da fiabe, racconti, filastrocche e poesie del celebre autore di origini piemontesi.

Anche i volontari della sezione di “Nuova acropoli” di Augusta parteciperanno a questa maratona che prevede, ogni mezz’ora, la lettura di fiabe, racconti, filastrocche e poesie di Gianni Rodari. “Una maniera originale per far conoscere un autore nato cento anni fa ma che continua ad incantare, piccoli e grandi“, fanno sapere. I testi scelti tra le opere di Rodari vertono su amore, anche nei confronti della natura, coraggio, generosità, solidarietà, dignità e pure su quei “piccoli valori”, come le buone maniere, che sono alla base della convivenza.

