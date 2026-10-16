News Augusta, riqualificazione via Lavaggi-viale Italia: nuovo asfalto, l’invito a “scegliere vie alternative” di

AUGUSTA – Entra nella fase di rifacimento del manto stradale l’intervento di riqualificazione urbana del principale asse viario della Borgata, costituito da via Giovanni Lavaggi e viale Italia, interessato sin dai primi mesi dell’anno dai lavori comunali che riguardano anche i marciapiedi. Le operazioni di scarifica e successiva bitumazione delle carreggiate comportano, dallo scorso martedì 13 al prossimo lunedì 19 ottobre, modifiche temporanee alla circolazione nelle ore diurne, con chiusure al transito e divieti di sosta nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere.

Secondo gli avvisi diffusi dal Comune di Augusta sul proprio canale Telegram, i provvedimenti sono previsti nella fascia oraria dalle 7 alle 18, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. La circolazione è interdetta alle auto e agli altri mezzi privati nei tratti interessati dalle lavorazioni, mentre è consentito il passaggio dei mezzi pubblici di linea e dei veicoli di soccorso ed emergenza. È previsto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata. L’ente locale invita pertanto gli automobilisti a “scegliere vie alternative“, con conseguenti disagi nella viabilità locale.

Nel dettaglio, dopo l’avvio delle operazioni in via Lavaggi, mercoledì 14 ottobre la scarifica ha interessato viale Italia nel tratto compreso tra via Siracusa e via Giacomo Matteotti (cosiddetta “quarta traversa”), proseguendo giovedì 15 ottobre tra quest’ultima e viale Peppino Impastato (vedi foto di copertina, crediti di Domenico E.). Nella stessa giornata di giovedì era programmata la bitumazione di via Lavaggi. Per oggi, venerdì 16 ottobre, il Comune ha annunciato la bitumazione dell’intero tratto di viale Italia compreso tra via Siracusa e viale Peppino Impastato, sempre dalle 7 alle 18, con le medesime limitazioni alla circolazione e alla sosta.

L’intervento, denominato formalmente “Lavori di riqualificazione, ammodernamento ed efficientamento energetico della viabilità lungo viale Italia e via Lavaggi”, conclude così un’ulteriore fase operativa del cantiere avviato quest’anno, nell’ambito di un procedimento amministrativo il cui iter risale al novembre 2023. Come già riportato da La Gazzetta Augustana, l’intervento riguarda un’arteria stradale lunga, nel tratto sulla terraferma, circa 1,3 chilometri e prevede l’ammodernamento dei marciapiedi, l’installazione di nuovi pali di illuminazione “di design” con tecnologia a Led e la messa a dimora di alberature lungo i margini delle vie, con l’obiettivo dichiarato di restituire decoro e funzionalità a uno dei collegamenti urbani più utilizzati della città.

Nel secondo semestre del 2025, a seguito di procedura negoziata senza bando espletata sul Mepa, con il criterio del prezzo più basso, il Comune aveva aggiudicato l’appalto al “Consorzio stabile Vitruvio scarl“ di Roma. L’importo contrattuale originario ammonta a circa 634mila euro oltre Iva, a fronte del ribasso del 10,046 per cento offerto dall’aggiudicatario. Le imprese esecutrici designate dalla società consortile sono la “Conor srl” di Augusta, già affidataria dei lavori di rigenerazione urbana della Borgata sud-est, e la “Siar srl” di Gioiosa Marea, in provincia di Messina. All’aggiudicazione originaria è seguita una perizia di variante e suppletiva, approvata dalla Giunta comunale il 2 settembre scorso, la quale comporta un incremento dell’importo contrattuale di circa 266mila euro oltre Iva, rispetto a quello originariamente aggiudicato.

Alle modifiche alla viabilità dovute al cantiere comunale si aggiungeranno, tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre, quelle previste per distinti interventi di ripristino del manto stradale da parte di “Fibercop“, successivi alla posa di cavi per la fibra ottica in diverse strade della Borgata. Con l’ordinanza dirigenziale di polizia municipale emanata oggi, è stato infatti istituito il divieto temporaneo di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, nei punti interessati dai lavori, dalle ore 7 alle 18 delle due giornate.

Per lunedì 19 ottobre, i provvedimenti riguarderanno, secondo le localizzazioni indicate nell’ordinanza, via Giuseppe Di Vittorio, piazza Mattarella, via Catania, via XXV Aprile, via Luigi Pirandello, via Ragusa all’intersezione con viale Italia, piazza Verga, via Federico De Roberto, il Villaggio Unrra Casas, via Citrus, via Benedetto Croce, via Papa Giovanni XXIII e alcuni punti di via Antonio Gramsci e via Bruno Buozzi, quest’ultima all’angolo con via Luigi Calabresi.

Per martedì 20 ottobre, invece, i divieti interesseranno le intersezioni tra via Sacro Cuore e lungomare Rossini, tra via Sacro Cuore e via Montello e tra via Montello e via Giovanni Lavaggi.

La medesima ordinanza prevede che, in caso di restringimento della carreggiata, la circolazione sia regolata mediante senso unico alternato, con semafori o movieri, a cura dell’impresa esecutrice, e che venga garantito il transito dei mezzi di soccorso.