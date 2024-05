Primo piano Augusta, stagione balneare aperta con i “soliti” 32 km di mare vietato di

AUGUSTA – La stagione balneare in Sicilia è ufficialmente iniziata il 1° maggio e si concluderà il 31 ottobre. Tra gli adempimenti dei comuni rivieraschi, tra i quali Augusta, ai sensi dell’annuale decreto regionale del Dasoe (Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico), c’è l’adozione dell’ordinanza da parte del sindaco in cui vengono elencati i tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione e i rispettivi motivi del divieto.

Con ordinanza sindacale numero 14, firmata oggi, si certifica, anche per questa stagione balneare, che il litorale del territorio di Augusta, dal fiume San Leonardo al porto Megarese (nord-sud), non è balneabile per ben 32 chilometri, esattamente 32.396 metri.

Da decenni si è soliti dire, con rammarico, che Augusta sia una “Isola senza mare“. Difatti, con riferimento alla sola Isola, restano non balneabili per una lunghezza di 12,49 km senza soluzione di continuità i due golfi, Xifonio e Megarese, rispettivamente a est e ovest, il primo sostanzialmente per la mancata depurazione delle acque reflue civili e il secondo perché zona portuale.

Qui di seguito l’elenco dei tratti di litorale interessati dal divieto di balneazione, suddivisi in tre categorie.

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento (220 metri): “Da lato est Canale di Brucoli a 200 metri sud scarico fognario Brucoli”.

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi (31.576 metri complessivi): “Da 500 metri sud punto di balneazione 1001 (Agnone baia Conchiglie – km 0,5 sud fiume S. Leonardo) a 950 metri nord punto di balneazione 1002 (Lido Murganzio)” per ordinanza della Capitaneria di porto (2.400 metri); “Da 200 metri sud punto di balneazione 1002 (Lido Murganzio) a 200 metri nord foce fiume S. Calogero” per ordinanza della Capitaneria di porto (2.700 metri); “Dal punto di balneazione 1014 “Castelluccio – zona prospiciente stazione” a 800 metri nord punto 1008 (baia dei Turchi)” per ordinanza della Capitaneria di porto (2.600 metri); “Da lato nord a lato est porto-canale di Brucoli” (120 metri); “Da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara” per zona portuale e scarichi fognari (2.300 metri); “Da Sbarcatore dei Turchi al punto di balneazione 1013 (200 metri sud Faro S. Croce)” per ordinanza della Capitaneria di porto (2.600 metri); “Da cala Spezzantennola a Granatello” per zona militare (3.166 metri); “Da Zona militare Granatello alla foce del fiume Marcellino” per zona portuale e scarichi fognari (12.490 metri); “Stazione Marcellino a km 1 sud Stazione Megara Giannalena” per zona portuale (3.200 metri).

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione in quanto interessati da immissioni (600 metri complessivi): “Da sponda destra foce fiume S. Leonardo a 200 metri nord punto di balneazione 001 (Agnone – baia Conchiglie – km 0,5 sud fiume S. Leonardo” (400 metri); “Foce fiume San Calogero” (200 metri).

(Nella foto di copertina: scarico fognario nel golfo Xifonio)