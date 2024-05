Primo piano La “Google car” avvistata a Brucoli di

AUGUSTA – È stata avvistata per le strade di Brucoli nei giorni scorsi, tra fine aprile e inizio maggio, la “Google street view car“, l’autovettura modello Opel Astra dotata di avanzatissime fotocamere del colosso informatico californiano.

Dalle foto che scatta al suo passaggio, vengono elaborate (in post-produzione) le dettagliatissime mappe 3D che rappresentano un’affascinante alternativa alla visione “piatta” della celebre applicazione universale di navigazione gps “Google maps”.

La “Google street view car” non è così facile da incrociare, giacché la multinazionale ne impiega in Italia soltanto una per regione.

Sul tetto dell’autovettura è installata una mini torre con sette fotocamere: due sui lati destro e sinistro, una che punta verso l’alto funzionale alla visione a 360 gradi, altre due in basso con zoom orientato verso il marciapiede. Sotto la sfera azzurra, due cilindri con sensori Lidar, novità degli ultimi anni, che misurano profondità e distanza dell’auto dagli elementi nelle vicinanze.

Il suo passaggio per Brucoli, e presumibilmente per il resto del territorio comunale, è il preludio di un aggiornamento delle mappe 3D su Augusta. Un aggiornamento che nei residenti di alcune contrade vicine al borgo marinaro, quali Bongiovanni, Oliveto e altre zone limitrofe, porta con sé anche l’auspicio che il Comune possa presto mettere fine al disagio di abitazioni senza vie e numeri civici.