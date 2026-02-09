Primo piano Augusta, via Principe Umberto cambia luce: addio ai globi, arrivano le lanterne a Led di

AUGUSTA – Il cambio di volto dell’illuminazione pubblica lungo via Principe Umberto entra nella fase operativa. Da oggi, con un intervento che procederà in maniera graduale per limitare i disagi, è iniziata la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la “strata mastra” di Augusta, come confermato a La Gazzetta Augustana.it dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Pippo Spanò. Dopo alcuni decenni, la principale arteria dell’Isola è interessata da un’operazione che segna un triplice cambiamento: stilistico, tecnologico e di resa cromatica.

I vecchi globi sferici a luce calda e diffusa vengono progressivamente rimossi e sostituiti da nuove lanterne a tecnologia Led (vedi collage di copertina, prospetto est del palazzo di città). L’intervento prevede il restauro degli attuali bracci a sbalzo in ghisa, mantenendoli, ma ridisegna in modo sostanziale l’atmosfera notturna della via, modificando il rapporto tra illuminazione e facciate dei palazzi storici e garantendo al tempo stesso maggiore efficienza energetica e minori costi di gestione. Il nuovo corpo illuminante rende, infatti, una luce meno calda e più direzionata.

I lavori rientrano nel progetto esecutivo di “restauro mensole in ghisa, installazione di nuova lanterna ed efficientamento energetico dei corpi illuminanti di via Principe Umberto“, approvato dalla giunta municipale con deliberazione numero 300 del 2025. Con determinazione dirigenziale dello scorso 6 novembre è stata poi avviata la procedura di affidamento tramite Mepa, per un importo complessivo di 175mila 590 euro, comprensivo di lavori, oneri di sicurezza, manodopera, imprevisti e Iva.

L’affidamento diretto è stato poi formalizzato con successiva determinazione del 18 dicembre, che ha aggiudicato l’appalto all’operatore economico “Fortunato Diana Maria Laura”, con sede a Sant’Agata Li Battiati (Catania), per un importo contrattuale complessivo di 160mila 692 euro Iva inclusa, a seguito di un ribasso del 3 per cento sull’importo dei lavori soggetti a gara. Le somme trovano copertura nel bilancio comunale 2025.

Responsabile unico del progetto (Rup) è l’ingegnere Gianfranco Passanisi, dirigente del quinto settore comunale “Servizi di progettazione e rendicontazione”, che seguirà l’intervento fino alla sua completa esecuzione.