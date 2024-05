Primo piano Corsa su strada, l’augustano Spinali 2° alla “Jazz run” di Vittoria di

AUGUSTA – Secondo posto per l’atleta augustano Luigi Spinali alla settima edizione della “Jazz run – Città di Vittoria“, che si è svolta domenica scorsa, nella città ragusana, sulla distanza di 10 km.

La gara, valevole per la quinta prova del Grand prix regionale di corsa su strada, organizzata dall’Asd No al doping di Ragusa, ha visto quasi trecento runner al via.

L’augustano, che corre per l’Asd Monti Rossi di Nicolosi, ha firmato il tempo di 33’28”, preceduto soltanto da Dario Longo dell’Asd Universitas di Palermo, che ha tagliato il traguardo in 33’04”, entrambi capaci di fare il vuoto dietro di sé.

“È stata una gara molto particolare – ci riferisce Luigi Spinali – resa tale da un percorso molto tecnico, caratterizzato da tante curve a gomito e ripartenze, e da un tratto lunghetto in salita. Durante la settimana mi sono allenato duramente, due volte al giorno, e volevo gareggiare nonostante fossi carico, arrivando secondo. Ringrazio il mio tecnico Enrico Pafumi e i miei grandi compagni d’allenamento con i quali svolgo gli allenamenti“.

Il campione augustano, nonostante faccia parte del sodalizio etneo, continua a prepararsi alle competizioni agonistiche anche nella città natia: “Ad Augusta il mio percorso preferito resta il lungomare Rossini, ottimo per delle ripetute sulla distanza dei mille metri e anche più. Spero di migliorare ancora e ritornare alla vittoria al più presto. Ringrazio tutti i miei sostenitori, che mi incitano giornalmente sulle strade locali vedendomi allenare“.

(Foto di copertina crediti: siciliarunning.it)