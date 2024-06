Primo piano Città della notte, arriva “Cinema in festa”: biglietti scontati per 5 giorni di

AUGUSTA – Al via la quarta edizione di “Cinema in festa“, l’iniziativa nazionale per vedere i film al cinema a un prezzo speciale, a cui il multisala tra Augusta e Melilli, “Città della notte“, ha subito aderito.

Da domenica 9 a giovedì 13 giugno, per tutti i film in programmazione il biglietto costerà soltanto 3,50 euro. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del cinema italiano.

I film in proiezione tra domenica e mercoledì prossimi, nelle tre sale della struttura polifunzionale sulla provinciale 3 bivio Augusta-Villasmundo, sono già noti (clicca qui per conoscere film e orari), mentre giovedì, ultimo giorno dell’iniziativa, il prezzo speciale sarà confermato anche per le nuove uscite della settimana.

“Cinema in festa” è ispirato alla “Fête du cinéma” francese ed è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

Infatti l’iniziativa imminente si inserisce nell’ambito di “Cinema revolution – Che spettacolo l’estate”, la campagna sostenuta sempre dal Mic, che prevede ulteriori promozioni a seguire.

(Nella foto di copertina: una delle tre sale di “Città della notte”)