Primo piano “European regional meeting” di studenti di medicina, c’è un augustano nel premiato progetto anti-corruzione di

AUGUSTA – C’è anche un universitario augustano nella delegazione italiana che ha presentato il progetto primo classificato a Malta in occasione dello European regional meeting 2024 (EuRegMe2024) della Ifmsa (International federation of medical students associations), cioè la federazione di tutte le associazioni del mondo di studenti di Medicina.

Si chiama Davide Turco, 23 anni, già liceale del “Megara”, attualmente iscritto al quarto anno di Medicina e chirurgia all’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Ha preso parte al progetto nella qualità di componente del direttivo nazionale, insieme ad altri cinque colleghi (vedi foto di copertina: Turco è il secondo da destra), dell’associazione di promozione sociale “Sism“, acronimo che sta per “Segretariato italiano degli studenti in Medicina”, personalmente alla seconda partecipazione allo European regional meeting della Ifmsa.

Il progetto del Sism, premiato a fine aprile nella cittadina maltese di St. Paul’s Bay, ha per titolo “Light on health” (letteralmente “Luce sulla salute”) e si è concretizzato in un seminario “pilota” articolato in più giornate nell’ateneo di Pavia, grazie al quale numerosi studenti di Medicina e delle professioni sanitarie si sono formati sui temi della prevenzione della corruzione, del Pnrr, del monitoraggio degli investimenti e prospettive future nel sistema sanitario.

“Si struttura in 3-4 giorni di workshop con la tecnica dell’istruzione non-formale – ci riferisce un soddisfatto Davide Turco – anche in collaborazione con altre associazioni come “Libera” o “Transparency International”. Sono gli stessi studenti associati al Sism a condurre gli incontri, nel nostro caso con focus su come la corruzione può influire nei sistemi sanitari, fornendo gli strumenti per prevenirla“.

Il progetto italiano è stato giudicato il migliore tra i circa sessanta progetti presentati da parte di associazioni di aspiranti medici di tutta Europa. A decretarlo una commissione internazionale presieduta da Mikolaj Patalong, vice-president for activities della Ifmsa.