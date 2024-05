Primo piano Fondo per investimenti 2024, la Regione assegna ad Augusta 594mila euro di

AUGUSTA – La Regione siciliana ha approvato, nei giorni scorsi, il piano di riparto del Fondo per gli investimenti dei Comuni per il 2024. Il decreto regionale, a firma degli assessori delle Autonomie locali e dell’Economia, prevede l’assegnazione ai comuni di 115 milioni di euro complessivi, previsti dall’ultima Legge di stabilità.

Le risorse sono ripartite secondo i criteri contenuti nella normativa, che stabilisce il 90 per cento in base alla popolazione residente e il 10 per cento in relazione al territorio. Al Comune di Augusta sono stati assegnati 594mila 255 euro.

Le somme assegnate potranno essere utilizzate dai Comuni anche per il pagamento delle quote capitale dei mutui accesi per spese di investimento.