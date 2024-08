Primo piano La banda musicale di Augusta torna a Vittoriosa, chiuderà la festa del patrono condiviso di

AUGUSTA – È pronta a partire per Malta una trentina degli elementi che compongono il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, destinazione Vittoriosa (Birgu), dove li attendono i festeggiamenti in onore di San Domenico di Guzmán, patrono condiviso dai due comuni.

Sabato 24 e domenica 25 agosto, i musicisti augustani saranno protagonisti delle celebrazioni, con alcune novità rispetto alla partecipazione dello scorso anno (vedi foto di repertorio in copertina). Onoreranno così il gemellaggio con la locale “Filarmonika – Prince of Wales Own”, che da oltre un secolo suona per il santo domenicano nel piccolo comune maltese.

La prima novità per gli augustani sarà l’accoglienza musicale, alla vigilia della festa, per il cardinale Arrigo Miglio, affidata dal comitato dei festeggiamenti maltese proprio alla banda musicale di Augusta.

Una seconda novità è costituita dalla presenza dei musicisti augustani, insieme alle diverse bande maltesi, al solenne pontificale della mattina di domenica 25, giorno della festa, dinanzi alla presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, oltre che alle autorità locali.

È prevista infine un’ulteriore novità: sarà il corpo bandistico di Augusta l’unico a suonare a chiusura delle celebrazioni, per la “discesa” del simulacro di San Domenico dalla principale colonna della città e per la processione conclusiva verso il convento.

“Con questo viaggio – riferisce Emanuele Di Grande, presidente della banda musicale di Augusta – rafforziamo il sodalizio con la canda con noi gemellata “Prince of Wales Own” e con tutta la comunità domenicana di Birgu, guidata dal priore padre Aaron Zahra“.

Il corpo bandistico, diretto dal maestro Gaetano Galofaro, intende altresì “promuovere un prossimo gemellaggio ufficiale tra il comune di Augusta (già gemellato, un anno fa, con la capitale maltese La Valletta, ndr) e la città di Birgu, che, come abbiamo avuto modo di riscoprire durante quest’anno in occasione delle visite dei nostri amici maltesi, hanno un passato di storia comune da custodire e tramandare per promuovere i rapporti di amicizia ormai instaurati tra le due comunità“.