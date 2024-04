Magazine “Il salotto dei viaggi” ad Augusta lancia promozione del trolley cavalcabile di

AUGUSTA – L’agenzia turistica “Il Salotto dei Viaggi” di Augusta, di recente destinataria dell’importante riconoscimento nazionale “Over the top”, lancia una promozione che intende “rendere le vacanze in famiglia ancora più speciali“.

Ogni mese, le famiglie che prenotano una vacanza attraverso l’agenzia di via Roma avranno la possibilità di vincere un trolley cavalcabile, un accessorio che promette di trasformare ogni viaggio in un’avventura divertente e rilassante per i più piccoli.

Antonino Di Silvestro, anima del “Salotto”, motiva l’idea alla base dell’iniziativa: “Vogliamo che le famiglie vivano esperienze indimenticabili. Il trolley cavalcabile consente ai bambini di fare passeggiate senza stancarsi, rendendo ogni spostamento parte dell’avventura, e ai genitori di rilassarsi e godersi la vacanza senza preoccupazioni“.

La promozione prevede un sorteggio mensile in cui una famiglia fortunata, tra quelle che hanno prenotato nell’arco dell’ultimo mese, vincerà il trolley.

“Questa iniziativa non è solo un regalo – sottolinea – ma un simbolo dell’impegno dell’agenzia di andare oltre le aspettative dei clienti“.

“Il Salotto dei Viaggi” vanta partnership con marchi di prestigio del turismo quali Costa Crociere, Alpitour, Turisanda, Presstour, Eden Viaggi, Villaggi Bravo, partenariati che, come evidenzia Di Silvestro, “garantiscono che le vacanze prenotate tramite “Il Salotto dei Viaggi” di Augusta siano non solo memorabili, ma anche di standard eccezionalmente alto“.

ARTICOLO PUBBLIRED