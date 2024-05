Primo piano Kickboxing, tre medaglie per il Team Sosta alla Coppa Italia Csain a Messina di

AUGUSTA – Si è disputata al palazzetto del Cus di Messina, la scorsa domenica, la Coppa Italia di kickboxing del circuito Csain, a cui ha partecipato anche il Team Sosta di Augusta conquistando ben tre medaglie.

Tra gli atleti augustani a combattere, Alessandro D’Amico (categoria 70 kg), classe ’97 al suo esordio sul ring, ha vinto per verdetto unanime le tre riprese. Durante la prima ripresa studia l’avversario, poi sia nella seconda che nella terza dà il meglio di sé: costringe l’avversario per ben due volte al conteggio per ko, con un calcio frontale e successivamente con un montante decisivo per la conquista del titolo di categoria Senior.

Nella categoria Juniores, sul tatami, è toccato a Yassin Salem portare a casa un’altra medaglia d’oro, salendo sul gradino più alto del podio. Al suo secondo combattimento, in una categoria di peso superiore (-90 kg, anziché -85 kg), si infortuna e perde l’incontro, con la consolazione dell’argento.

Sempre sul tatami, Claudio Ippolito, nella categoria di peso superiore rispetto a quella di appartenenza (-75 kg, anziché -70 kg) si destreggia bene nella prima ripresa, ma non riesce nella seconda a mettere a segno i punti necessari per la vittoria. Al secondo incontro nella categoria Juniores, è andato meglio dimostrando superiorità tecnica, che purtroppo non è bastata a far volgere l’incontro a proprio favore.

“Le vittorie ci fanno ben sperare per la crescita sportiva dei nostri ragazzi – commenta il maestro Francesco Sosta – che con grande dedizione praticano la kickboxing nel nostro team. Ring e tatami sono due realtà da cui il Team Sosta ha già avuto le sue soddisfazioni e, grazie ai propri atleti, continuerà ad averle“.