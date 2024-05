Primo piano Augusta, manutenzione strade comunali: ecco il cronoprogramma di maggio-giugno di

AUGUSTA – Era stato annunciato dal sindaco Giuseppe Di Mare, ieri l’altro a mezzo social, un piano di manutenzione delle strade comunali da 600mila euro. Stamani è l’assessore ai Lavori pubblici, Pippo Spanò a fornire, attraverso un comunicato stampa, un dettagliato cronoprogramma degli interventi avviati e prossimi all’avvio.

Lo scorso lunedì 13 maggio sono partiti i lavori alla Borgata e in alcuni tratti nell’Isola: via Ragusa, via Pirandello (da via Trapani fino all’incrocio con via Enna), via Inferrera, via Trieste, corso Sicilia (da rotatoria fino all’intersezione via Citrus), inoltre alcuni tratti di via Carmine, vicolo Carmine e via Volturno.

Secondo quanto rende noto l’assessore, da giovedì 16 maggio partiranno i lavori in altre strade della Borgata e a Brucoli: via delle Fornaci (dall’intersezione con via Agrigento all’intersezione con viale Italia), alcuni tratti delle strade all’interno del complesso ex alloggi “Ina casa”, via e vicolo Nuova Brucoli.

Con la prossima settimana al via i lavori al Monte, che interesseranno: le strade delle contrade Pecoraro, Porcigno e Campolato, via padre Pio, via Ariosto, un tratto di via D’Annunzio, alcuni tratti di via Moreno e via Marconi.

Nella prima settimana di giugno, dovrebbero avere inizio altri interventi al Monte: contrade Carrubbazza e Cipollazzo, alcuni tratti di via Firenze, via Ancona, via Orvieto, un altro tratto di via D’Annunzio.

Per restare al Monte, abbiamo dato ieri notizia della recente approvazione in giunta del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di via Milano, che non rientra in questo cronoprogramma già avviato.

“Diverse zone di Augusta saranno interessate da lavori di manutenzione stradale – dichiara l’assessore del Mpa – Ringrazio il sindaco Giuseppe Di Mare e gli uffici preposti, per la solerzia con cui hanno seguito tutto l’iter che ci ha condotti alla realizzazione di queste importanti opera per la città“.

(Nella foto di copertina: l’avvio dei lavori di manutenzione stradale in via Pirandello)