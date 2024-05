Primo piano Augusta, studentessa “Ruiz” sfiora il pass nazionale per i campionati di economia e finanza di

AUGUSTA – Sfiorata per un soffio la finale nazionale dei campionati Italiani di Economia e Finanza, edizione 2024, da una studentessa dell’istituto superiore “Arangio Ruiz”. La giovanissima Lorella Trigilio della classe 2ªA Turismo dell’Istituto tecnico settore Economico, infatti, si è classificata al secondo posto in Sicilia con un punteggio di 24 su 25, pari ad altri studenti siciliani che hanno centrato il pass per Milano solo per il criterio del minor tempo di consegna.

I campionati di Economia e Finanza, giunti alla sesta edizione, sono organizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, e rientrano nei percorsi di valorizzazione delle eccellenze. Si tratta di una competizione aperta a tutti gli ordini di scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di promuovere fra i giovani la cultura economica e finanziaria come strumento per comprendere i fenomeni economici e sociali in atto, e orientarsi in modo autonomo e responsabile rispetto ai cambiamenti della società.

Per il “Ruiz” l’iniziativa è curata da diversi anni dal docente Paolo Trigilio, che insegna Economia, individuato quale referente del progetto e responsabile della gara. Per la finale regionale consisteva in una batteria di quiz, che i concorrenti hanno dovuto risolvere in un’ora, su argomenti diversi, come ad esempio i mercati finanziari, la finanza sostenibile, il prodotto interno lordo, i principali strumenti finanziari, compresi quelli digitali, la tutela del risparmio, il nesso tra economia e filosofia.

Lorella Trigilio ha gareggiato nella categoria Junior, confrontandosi online con i pari età della regione, mentre la collega Rachele Archina, della classe 4ªBT Turismo, nella categoria Senior.

“A Lorella, studentessa modello non solo per le conoscenze – commenta la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – ma soprattutto per l’entusiasmo che mette nel frequentare la scuola e cogliere tutte le opportunità che essa offre, arrivano le più sentite congratulazioni e l’augurio di continuare un percorso in salita e di successo“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Lorella Trigilio, Paolo Trigilio, Rachele Archina)