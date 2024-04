Primo piano Karate, l’augustano Pitruzzello è d’argento ai campionati italiani master di Ostia di

AUGUSTA – Arriva la medaglia d’argento per l’atleta augustano Domenico Pitruzzello, 45 anni, commercialista di professione e karateka ancora una volta sul podio ai campionati italiani master.

Gli incontri riservati ai master si sono disputati la scorsa domenica pomeriggio, al Pala Pellicone di Ostia (Roma), dove la società Asd Rembukan Karate Augusta, con il maestro Franco Pasqua, ha portato sul tatami quattro atleti.

Tra i master B (44-50 anni), Domenico Pitruzzello, nella categoria +75 kg, ha dapprima vinto tutti e tre i combattimenti della sua pool (girone), affrontando in finale un atleta di Prato, Goffredo Brienza (vedi foto di copertina, estratta dalla diretta sul canale ufficiale Fijlkam su Youtube). L’augustano conduceva l’incontro 4-2, poi l’avversario lo ha raggiunto sul 4-4 e la sconfitta è arrivata solo per verdetto arbitrale.

Per Pitruzzello il miglior risultato in un campionato italiano master, dopo il bronzo dello scorso anno a Taranto, arricchendo un curriculum agonistico in cui annovera un podio nazionale juniores e diversi piazzamenti tra i seniores.

Gli altri atleti del sodalizio augustano, segnatamente Francesco Patania (-75 kg), Francesco Fazio (-67 kg) nella categoria master B, e Paolo Russo (-67 kg) nella categoria master A (36-43 anni), hanno ottenuto piazzamenti nelle rispettive categorie.

“Con difficoltà riusciamo a frequentare gli allenamenti che ci permettono di gareggiare, si richiede grande forza di volontà – rivela Pitruzzello a La Gazzetta Augustana.it in riferimento alla pattuglia augustana di atleti master – Grazie all’affiatamento tra di noi e alla guida del maestro Pasqua, riusciamo sempre a ben destreggiarci“.