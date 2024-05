Eventi Augusta, “Premiarte” e Mario Zito ancora insieme per la mostra collettiva “Un mare ad arte” di

AUGUSTA – Saranno esposte nei prossimi giorni, nei locali di via Darsena 10, le opere del laboratorio di pittura del comitato “Premiarte Federico II Augusta”, con vernissage fissato per giovedì 16 maggio alle ore 19.

La nuova mostra del comitato, che dal novembre del 2020 riunisce alcune radicate associazioni no profit del territorio, ha per titolo “Un mare ad arte” e quale curatore il siracusano Mario Zito, docente e già direttore dell’Accademia di belle arti di Palermo. Si rinnova quindi la collaborazione sperimentata con la mostra “I colori della natura” allestita nello scorso periodo natalizio.

“Il laboratorio artistico – riferisce la presidente del comitato, Teresa Casalaina – nasce dalla sinergia tra il vulcanico professore dell’Accademia di belle arti di Palermo, Mario Zito e un gruppo di artiste augustane (e una di Avola) che, per questa esposizione, hanno interpretato un tema molto caro al comitato, quello del mare. Un mare che circonda il nostro territorio, ci rappresenta e ci rende unici. Inoltre, avremo il piacere di avere con noi una madrina d’eccellenza, Patrizia Maiorca, grande esperta di fondali marini“.

Gli artisti che esporranno sono: Accolla, Balsamo, Barile, Casalaina, Fichera, La Ferla, Mannino, Mazziotta, Pasqua, Passanisi, Roggio, Strazzulla, Tringali.

“Inaspettata, per noi del comitato – aggiunge la presidente – la numerosa richiesta di partecipazione al laboratorio e, anche se non abbiamo potuto accontentare tutti adesso, ci auguriamo di poterlo fare in autunno, aumentando gli incontri e dando ad altri la possibilità di partecipare a questa bellissima esperienza di crescita e condivisione“.

La mostra sarà visitabile gratuitamente da venerdì 17 a domenica 19 maggio dalle ore 18 alle 20, domenica anche la mattina ore 10,30-12,30.

“Un ringraziamento speciale – conclude Casalaina – a Giuseppe Amara per la disponibilità dei locali di via Darsena e alla fotografa Alessandra Lucca per aver collaborato con i progetti di grafica“.

A fine maggio, il comitato “Premiarte Federico II Augusta” promuoverà un’ulteriore mostra, in memoria del compianto pittore augustano Albino Trigilio, in programma da sabato 25 a lunedì 27 maggio al Circolo Unione.

(Nella foto di repertorio in copertina: mostra di “Premiarte” nei locali di via Darsena, settembre 2022)