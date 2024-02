Primo piano Augusta, “Il salotto dei viaggi” al vertice del turismo con Costa Crociere di

AUGUSTA – “Il Salotto dei Viaggi” si è distinto nel corso dell’ultimo anno raggiungendo un traguardo significativo tra i partner nazionali di Costa Crociere.

Sotto la guida innovatrice dell’augustano Antonino Di Silvestro e grazie al sostegno del patron catanese Sebastiano Magistro, l’agenzia turistica ha ottenuto l’importante premio “Over the top” durante l’evento sulla Costa Smeralda, ancorata di fronte al porto di Sanremo per i collegamenti con il 74° Festival della canzone italiana.

Il riconoscimento non solo certifica la qualità de “Il Salotto dei Viaggi”, ma lo attesta tra i buyer più importanti a livello nazionale del colosso della crocieristica.

“Abbiamo adottato una strategia – riferisce Di Silvestro – che combina un approccio innovativo alle vendite online con un uso sapiente dei canali social, oltre che a un’accoglienza di spicco nella nostra sede nel cuore di Augusta, in via Roma 67. Ciò ha permesso di raggiungere un pubblico globale e di rispondere efficacemente alle sue esigenze“.

L’attenzione costante verso l’aggiornamento e l’evoluzione del settore turistico, dimostrata anche dalla partecipazione alla recente Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo, testimonia l’impegno dell’agenzia a mantenere i più alti standard di servizio.

“Il premio “Over the top”, di cui siamo molto felici – prosegue Di Silvestro – rappresenta una pietra miliare nella storia de “Il Salotto dei Viaggi”, evidenziando il salto di qualità dell’agenzia. Questo successo è frutto di una filosofia condivisa nel nostro gruppo improntata su eccellenza, serietà e impegno, insieme a Sebastiano Magistro, cui sono riconoscente, e a tutto il team“.

L’eccellenza certificata da Costa Crociere con il riconoscimento “Over the top” dà nuovo slancio, in particolare all’agenzia viaggi augustana, sulla strada della cura del cliente in tutte la fasi e dell’innovazione.

(Nella foto di copertina: a destra, Antonio Di Silvestro)

ARTICOLO PUBBLIRED