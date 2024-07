Eventi Scherma Augusta “prenderà d’assalto” piazza Duomo nella domenica delle Pro loco d’Italia di

AUGUSTA – L’Asd Scherma Augusta, con atleti di ogni età e le rispettive famiglie, “prenderà d’assalto” la piazza Duomo questa domenica sera, a partire dalle ore 20. In occasione della “Giornata nazionale delle Pro loco“, nell’ambito del cartellone comunale di eventi “Augusta d’estate“, a promuovere il territorio è stata chiamata la società schermistica locale, all’undicesimo anno di attività.

La stagione agonistica si è conclusa a fine giugno, in attesa dei Giochi olimpici di Parigi, e il sodalizio guidato dal maestro Gianni Cannata, che ha raggiunto i 42 atleti tesserati, il numero più alto di sempre, proporrà sul sagrato della chiesa Madre un allenamento tipico di sala, fatto di singoli assalti portati dagli schermidori locali, dal più giovane di 7 anni al meno giovane di 76.

Risale ad appena un mese fa, nella ‘due giorni’ delle regate veliche per Xifonio Cup e Marisicilia Cup, l’ultima apparizione pubblica della Scherma Augusta (vedi foto di copertina), offrendo in quel weekend ai curiosi la possibilità di sperimentarsi, con il fioretto di plastica, nella disciplina sportiva più “medagliata” d’Italia.

Tracciando un bilancio della stagione agonistica 2023-2024, i migliori risultati li ha ottenuti con gli spadisti under 14, e in particolare con la conquista di due terzi posti a San Cataldo (Caltanissetta) nella prima prova del Gran premio giovanissimi (Gpg) svolta ad ottobre 2023. Degna di nota, altresì, la partecipazione di tre schermidori augustani alla prima prova del Trofeo Kinder under 14 a Ravenna nel dicembre 2023, di un’atleta alla seconda prova di Vercelli ad aprile 2024, infine di quattro schermidori al 60° Gpg “Renzo Nostini” di Riccione nel maggio 2024. Tra i cadetti della Scherma Augusta, inoltre, si annoverano due atleti qualificati alle prove zonali, valevoli per il pass al campionato italiano di categoria, di Casale Monferrato (Alessandria) e di Catania.

“Non potrei essere più felice di come è andata la stagione, sotto ogni punto di vista – riferisce il maestro Gianni Cannata a La Gazzetta Augustana.it – e soprattutto per l’incremento di tesserati, grazie ai quali abbiamo consolidato un movimento costruito con tanti anni di sacrifici“.