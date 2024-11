Primo piano Augusta, nuova illuminazione pubblica per piazza Duomo e area Faro S. Croce: affidati i lavori di

AUGUSTA – Cambierà innanzitutto per tecnologia (ultima generazione led) e qualità (calore) l’illuminazione pubblica in due dei luoghi che identificano la città, la centrale piazza Duomo e l’area balneare del Faro Santa Croce, particolarmente frequentata da mattina a sera nei mesi caldi.

Sono stati infatti aggiudicati lo scorso 18 novembre, con due distinte determine del responsabile di settore, i lavori di “efficientamento energetico ed illuminotecnica degli impianti di pubblica illuminazione della piazza Duomo”, nonché i lavori di “manutenzione straordinaria con refitting ed efficientamento dell’impianto di illuminazione artistica del Faro di Santa Croce”. In entrambi i casi è stata adottata dal Comune la procedura di affidamento diretto attraverso trattativa diretta sul Mepa.

I lavori in piazza Duomo saranno eseguiti dall’operatore economico “Alfa impianti srl” di Augusta, che ha offerto un ribasso del 5,5 per cento sull’importo a base d’asta per un costo complessivo di 105mila 654 euro (inclusi Iva al 10 per cento e oneri per la sicurezza), a fronte di un quadro economico stimato nel progetto esecutivo pari a 119mila 721 euro, somma già prenotata nel bilancio comunale.

Affidati a un’altra società locale, la “Conor srl“, nota ai più per l’esecuzione in corso delle opere di rigenerazione urbana della Borgata sud-est, i lavori nell’area balneare del Faro Santa Croce. L’operatore economico aggiudicatario ha offerto un ribasso del 3,52 per cento per complessivi 136mila euro 189 euro (compresi Iva al 22 per cento e oneri per la sicurezza), a fronte di un quadro economico stimato nel progetto esecutivo pari a 149mila 600 euro, somma già prenotata nel bilancio comunale.

(Nel collage di copertina: situazione attuale in piazza Duomo, in alto, nei piazzali dell’area del Faro Santa Croce, in basso)