Primo piano Augusta, efficientamento a led dell’illuminazione di piazza Duomo: cantiere per un mese di

AUGUSTA – È stimata in poco più di un mese, o 30 giorni lavorativi, la durata del cantiere allestito in piazza Duomo per “efficientamento energetico ed illuminotecnica” degli impianti di pubblica illuminazione.

La data di ultimazione lavori, avviati a cavallo tra gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio, negli atti contrattuali risulta l’11 marzo prossimo.

Come si evince dagli interventi in corso, tutti i lampioni d’arredo urbano sono oggetto di restauro mentre cavi e corpi illuminanti vengono sostituiti per il passaggio alla tecnologia Led, ad alta efficienza, già adottata negli anni scorsi per l’illuminazione pubblica di diverse strade urbane.

L’intervento è eseguito dagli operai della ditta locale “Alfa impianti srl“, che lo scorso 18 novembre si è aggiudicata i suddetti lavori attraverso trattativa diretta sul Mepa, offrendo un ribasso del 5,5 per cento sull’importo a base d’asta per un costo complessivo di 105mila 654 euro (inclusi Iva al 10 per cento e oneri per la sicurezza).

Il quadro economico stimato nel progetto esecutivo era pari a 119mila 721 euro, somma prenotata nel bilancio comunale 2024.