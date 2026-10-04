Primo piano Augusta, 41enne trovato senza vita in casa nel centro storico di

AUGUSTA – Un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione nel centro storico, in vicolo Matrice, nel tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre. L’uomo, augustano, viveva da solo.

L’intervento è scattato intorno alle ore 18,30, dopo una segnalazione dei vicini, allarmati dai miasmi provenienti dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno consentito l’accesso ai locali, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale, oltre al personale sanitario giunto con un’ambulanza del 118.

Le condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo lascerebbero presumere che il decesso risalisse già ad alcuni giorni prima del ritrovamento.

Secondo le prime informazioni acquisite, non sarebbero emersi, allo stato, elementi tali da far ipotizzare cause diverse da una morte naturale. Restano da attendere gli accertamenti del caso per stabilire con certezza le cause e le circostanze del decesso.

(Foto di copertina: repertorio)