Primo piano CorriAugusta, Niyomukiza e Palumbo vincono la quinta edizione. Oltre 500 in gara per le vie della Borgata di

AUGUSTA – È il burundese Jean Marie Viann Niyomukiza il vincitore della quinta edizione della CorriAugusta, disputata questa mattina, domenica 4 ottobre, sul circuito urbano della Borgata. Tra le donne successo di Linda Palumbo. La manifestazione, organizzata dall’Asd Megara Running, presieduta da Carmelo Casalaina, con il patrocinio del Comune di Augusta, ha fatto registrare 567 iscritti complessivi nelle diverse prove in programma.

La gara principale sui 10 chilometri, valevole per il 5° “Trofeo CorriAugusta”, ha visto 408 atleti classificati. Altri 115 hanno concluso la 5 km del 2° “Trofeo CorriAugusta Fast”, mentre risultano 7 classificati nella camminata e altri 7 nella graduatoria degli over 85.

Una delle principali novità dell’edizione 2026 ha riguardato proprio il percorso. Gli organizzatori hanno ridisegnato il circuito rispetto agli anni precedenti, eliminando il consueto giro di boa per rendere il tracciato più fluido e veloce. La gara si è sviluppata su un anello cittadino di 2,5 chilometri, da percorrere quattro volte per completare la 10 km e due volte per la 5 km. Partenza e arrivo in via Frixa, con il percorso attraverso via Matteotti, via Generale Dalla Chiesa, via Buozzi, via Di Vittorio, piazza Mattarella, corso Sicilia e via Catania, prima del ritorno verso il rettilineo d’arrivo.

La 10 km, inserita nel calendario nazionale Fidal con classificazione Bronze, è valida anche come settima prova del circuito Sicily Bronze Races 2026 e per il Grand Prix provinciale di Siracusa.

Sul piano agonistico la gara maschile si è decisa sul filo dei secondi: Niyomukiza ha completato i 10 chilometri in 29’59”, unico atleta a scendere sotto la mezz’ora; alle sue spalle il keniano Simon Dudi Ekidor, secondo in 30’08”, appena nove secondi dopo il vincitore; mentre sul terzo gradino del podio è salito il marocchino Abdelkarim Ezzouhti in 30’14”.

Il miglior augustano è stato Luigi Spinali, portacolori dell’Asd Milone di Siracusa, che ha fermato il cronometro a 34’31”, conquistando il 16° posto assoluto.

In campo femminile vittoria per Linda Palumbo, dell’Us Quercia Dao Conad, che ha chiuso in 35’38”. Alle sue spalle le gemelle dell’XForma Asd: Barbara Vassallo, seconda in 36’52”, e Francesca Vassallo, terza in 37’26”. Tra le presenze di maggiore richiamo anche l’azzurra Gaia Sabbatini, quinta tra le donne con il tempo di 38’15”.

Significativi anche i risultati ottenuti dalle due società podistiche cittadine.

Per la Megara Running, società organizzatrice, nella 10 km il migliore è stato Andrea Lo Nigro, 17° assoluto in 34’55” e terzo nella categoria SM40. Entro i primi cento hanno concluso anche Daniele Palermo Idone, 47° in 38’05” e sesto SM45; Salvatore Greco, 68° in 39’29” e settimo SM50; Cosimo Antoi, 88° in 41’00” e sedicesimo SM40; e Michele Pattavina, 94° in 41’25” e decimo SM50. Un altro podio di categoria è arrivato da Angelo Pasqua, terzo SM60 con il tempo di 43’27”. Tra le donne della società organizzatrice, il risultato di maggior rilievo è stato quello della tedesca Franziska Auguste Espeter, nona nella classifica femminile in 44’12”, che ha conquistato il primo posto nella categoria SF35. Nella 5 km è entrato invece tra i primi trenta della graduatoria Andrea Luigi Rampino, 23° con i colori della Megara Running.

Per l’Atletica Augusta, nella 10 km si è distinto Sebastiano Alicata, che ha concluso in 38’54”, al 53° posto maschile e sesto nella categoria SM50. Nella 5 km il risultato di maggior rilievo è arrivato da Antonella Lo Porto, vincitrice della categoria SF60 con il tempo di 24’24”, mentre Vincenzo Di Domenico, con 22’48”, ha invece sfiorato il podio SM60, chiudendo al quarto posto di categoria.