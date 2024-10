Primo piano Augusta, torna il Festival della storia patria con una nuova formula. Dal 26 ottobre al 31 gennaio di

AUGUSTA – Dopo le due edizioni pre-pandemia, torna il festival della storia patria, con una nuova formula che vede coinvolte le diverse realtà del territorio che si occupano di custodire o promuovere i beni storici materiali e immateriali del territorio. La Società augustana di storia patria, presieduta da Salvatore Romano, ha infatti invitato altre realtà associative a partecipare al “Festival della storia patria e non solo”, componendo un programma di tredici appuntamenti tra il 26 ottobre e il 31 gennaio.

Due gli eventi nell’auditorium “Liggeri” di palazzo San Biagio (via Roma), concesso dal Comune che sarà rappresentato in loco dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore alla cultura Pino Carrabino, poi due conferenze nel salone di rappresentanza del Circolo Unione (piazza Duomo), concesso dal presidente Alfredo Beneventano del Bosco, quindi i restanti appuntamenti nella sede dell’associazione filantropica liberale “Umberto I” (via Principe Umberto), messa a disposizione dal presidente Mimmo Di Franco.

“Con grande soddisfazione – afferma Carmela Mendola, socia fondatrice e segretaria della Società augustana di storia patria – siamo riusciti a creare una sinergia con le altre associazioni operanti nel territorio, con il Circolo Unione e la Società filantropica, dimostrando che si può creare una rete in cui ognuno ha il suo spazio e tutti si spendono per la propria città”.

Le iniziative, una a settimana, avranno inizio alle ore 18,30, ad eccezione della novena natalizia del 15 dicembre nella chiesa del Cristo Re che comincerà alle 19,30.

Ad aprire il Festival, sabato 26 ottobre, l’evento dedicato alla “Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari“, con uno spettacolo gratuito, dal titolo “Sculicenzia”, che vedrà sul palco dell’auditorium di palazzo San Biagio l’attore Gianni Sineri, con l’allestimento e la scenografia di Rosanna Scarcella.

Mercoledì 30 ottobre, presso la sede dell’associazione filantropica, sarà presentato il libro “Carlotta, una ragazza d’altri tempi”, scritto dalla socia fondatrice e segretaria della Società augustana di storia patria Carmela Mendola, che verrà affiancata nella presentazione da Michela Italia.

Mercoledì 6 novembre sarà la volta di due relatori: Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta, che tratterà “L’impiego operativo degli animali sul fronte della Grande Guerra” e il presidente del Centro studi storico-militari Augusta, Piero Monticchio, che tratterà gli “Aspetti sconosciuti della Grande Guerra: uomini e donne di Sicilia”.

Giovedì 14 novembre, il Circolo Unione ospiterà quale relatrice Alessandra Traversa, presidente dell’Inner Wheel club di Augusta, su Epicarmo, commediografo, intellettuale e sapiente siceliota tra Megara Iblea e Siracusa.

Nella sede dell’associazione filantropica, venerdì 22 novembre, Cesare Failla parlerà di: “1099-1291: il regno di Gerusalemme e la nascita degli Ordini religioso-militari”.

Venerdì 29 novembre, a palazzo San Biagio, Giuseppe Cassisi intratterrà il pubblico su “Il santuario di Maria Ss. Mater Adonai”.

Sabato 7 dicembre, nella sede dell’associazione filantropica, Jessica Di Venuta, presidente di “Italia Nostra” sezione di Augusta, disquisirà sulla “Sostenibilità nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale”.

Martedì 10 dicembre, nella medesima sede, Salvo Cannavà, presidente Unitre di Augusta, parlerà di “Associazionismo culturale: funzione emica, etica ed estetica”.

Si chiuderanno le attività del 2024 nella chiesa del Cristo Re, domenica 15 dicembre. Quel giorno, come ogni anno su impulso della Società augustana di storia patria, sarà riproposta la “Novena ‘ustanisa”, con l’attrice e regista Anna Passanisi, coadiuvata nel canto da Cettina Messina e nella recitazione da alcune allieve del laboratorio teatrale di “Shloq association“. L’accompagnamento musicale a cura di Rosy Messina al violoncello e di Beatrice Di Mare al violino, dando seguito a un’antica tradizione augustana.

Venerdì 10 gennaio del nuovo anno, nella sede dell’associazione filantropica, si terrà la conferenza del consigliere nazionale dell’Istituto italiano dei castelli, Giuseppe Brunetti Baldi, che parlerà di “Augusta: una costellazione di fortezze”.

Giovedì 16 gennaio, al Circolo Unione, Raffaele Migneco Omodei, socio benemerito della Società augustana di storia patria, tratterà “Il filo tenue che lega Augusta alle imprese polari”.

Nella sede dell’associazione filantropica, venerdì 24 gennaio, Giuseppe Cacciaguerra, socio onorario della Società augustana di storia patria e referente dell’Ispc-Cnr, tornerà a parlare delle recenti indagini scientifiche “Da Lamis a Federico II. Nuove ricerche e prospettive per l’archeologia del territorio megarese”.

Venerdì 31 gennaio, nella medesima ubicazione, Mariada Pansera quale presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Augusta e la vicepresidente Ornella Spina converseranno su “L’adorazione dei pastori nei dipinti delle chiese di Augusta”.

“Sono entusiasta della grande adesione a questo evento – dichiara Salvatore Romano, presidente della Società augustana di storia patria – e sono certo che la collaborazione con le varie associazioni di volontariato continuerà, accogliendo tutti coloro che hanno voglia di partecipare ai prossimi eventi in previsione nella città di Augusta”.