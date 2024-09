Primo piano “Trofeo delle Regioni” di mototurismo, centauri accolti a Brucoli. Nell’isola concerto di Mario Incudine di

AUGUSTA – Centinaia di centauri stanno arrivando, nel corso di questo venerdì, al campo base allestito dal comitato regionale Fim (Federazione motociclistica italiana) nelle aree parcheggio del Mangia’s Brucoli resort. Ne sono attesi circa mille, pre-iscritti.

Tutti in fila per la registrazione al “Trofeo delle Regioni” di mototurismo (vedi foto di copertina), al via in Sicilia per la prima volta dopo le precedenti edizioni svolte in Calabria, Piemonte, Abruzzo e Campania. Quest’anno con il patrocinio del Ministero del Turismo e dell’Assessorato regionale a Turismo, sport e spettacolo, oltre che del Comune di Augusta.

Fino a domenica 29 settembre, la manifestazione, che prevede per la giornata del sabato la visita di numerose mete della Sicilia sud-orientale, coinvolgerà sia il borgo marinaro di Brucoli che l’Isola, in particolare con due eventi propri e altri collaterali. L’organizzazione ha annunciato infatti una “Serata delle Regioni”, sabato sera (ore 20), sui piazzali del porticciolo privato del Porto Xifonio Augusta, incentrata sui prodotti tipici delle rispettive regioni di provenienza, e una “Sfilata delle Regioni”, domenica sera, in piazza Castello aragonese a Brucoli, dove sarà premiato il comitato regionale vincitore sulla scorta di una graduatoria di merito formulata secondo il criterio che tiene in considerazione i motociclisti presenti per ogni comitato e il numero di regioni attraversate da ognuno di loro per raggiungere il luogo della manifestazione.

Tra gli eventi collaterali, di particolare rilievo il concerto che terrà questo venerdì sera (ore 21) nel cuore dei giardini pubblici il cantautore ennese Mario Incudine, con lo spettacolo intimo e poetico dal titolo “Le canzoni scordate”, accompagnato da Antonio Vasta alla fisarmonica, pianoforte e organetto, e da Pino Ricosta alle percussioni e al basso. Le “canzoni scordate” sono quelle dimenticate nelle miniere e nei campi, suonate da barbieri e musicanti improvvisati, ma anche i brani dello stesso Incudine, scritti e mai eseguiti dal vivo, che trovano voce su un palco intimo e raccolto. Il pubblico sarà trasportato nei vicoli della Sicilia di ieri e di oggi, in un viaggio musicale che tocca l’anima della tradizione siciliana.