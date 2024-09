Primo piano Pittori augustani Lucca e Comisso inaugurano doppia personale al Palazzo Nicolaci di Noto di

AUGUSTA – A Noto, i Bassi del Palazzo Nicolaci dei principi di Villadorata ospitano da ieri, per un mese, le opere pittoriche di due talentuosi artisti, Elena Lucca ed Elio Comisso, in una doppia personale dal titolo “Due id_entità” che rende un’importante vetrina alla coppia che vive ad Augusta.

La mostra è curata dall’architetto Vincenzo Medica, presidente di “Notarte artisti associati”, nonché consulente artistico di “Studio Barnum contemporary”, e si avvale del contributo critico di Raimondo Raimondi, giornalista e critico d’arte siracusano, già direttore della “Mediterranea art gallery” in Ortigia a Siracusa.

L’evento è inserito nella rassegna “Percorsi di Notorietà 2024”, curata per la sedicesima edizione da “Studio Barnum contemporary”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Noto, rappresentato al vernissage di ieri dal vicesindaco Salvo Veneziano.

“Occuparsi della più recente produzione pittorica di Elena Lucca – scrive il critico Raimondi sull’artista augustana – significa immergersi in una formula narrativa fantastica, a volte umoristica, in un mondo favoloso che va ben oltre la pur evidente matrice pop. Una donna, una pittrice, protagonista di storie narrate con eleganza asciutta e certosina, fattore questo che rende le sue opere appetibili a un pubblico quanto mai vario… Artista che continua ad esprimersi con i campi uniformi dell’acrilico che conferiscono alle opere una elegante levità di linguaggio. E questo, unitamente a una grande fantasia compositiva, rende le sue opere, tutte di ragguardevole misura, così gradevoli e facilmente collocabili in qualsivoglia arredamento contemporaneo. Un’artista a tutto tondo che ha molto da dire e che si esprime magnificamente “in punta di pennello”“.

“Riguardo l’opera pittorica di Elio Comisso, singolare pittore originario di Noto – continua il critico – essa è basata preva­lentemente su un espressionismo che va alla ricerca dell’anima dei soggetti ritratti sulla tela e su una scarna cromia che richiama Lucian Freud, ambedue elementi unificati dal collante delle sue personali e originali sensazioni. La sua rappresentazione proviene dalle profondità dell’inconscio, la sua radice non è, come può sembrare al primo impatto, l’espressionismo tedesco, ma è una ricerca assai più sapiente ed elaborata nel campo della sintesi, occhieggiando perfino al fumetto d’antan e ai più recenti manga. Ne risulta una pittura praticata per determinare uno stimolo ottico di ordine psicologico, un’espressione artistica quanto mai contemporanea e per niente superata dalle ultime esperien­ze nel campo delle arti visive”.

La mostra “Due id_entità” nei Bassi del Palazzo Nicolaci, che ospitano mensilmente opere di artisti siciliani, è aperta al pubblico con ingresso gratuito fino al 13 ottobre prossimo, ogni giorno dalle ore 11 alle 14 e dalle ore 16 alle 20.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Comisso, Lucca, Veneziano, Medica, Raimondi)