Primo piano Augusta, attività gruppo scout Agesci 4 alla Borgata per il suo 19° compleanno di

AUGUSTA – Il gruppo scout Agesci “Augusta 4“, appartenente alla parrocchia di Santa Lucia, in movimento nel quartiere Borgata con un’attività nell’ambito dei festeggiamenti del 19° anno di vita.

Lo scorso sabato, i giovani, guidati dai capi scout Pierpaolo Sillato e Flavia Coppola, in collaborazione con i commercianti della Borgata, hanno organizzato una caccia al tesoro, coinvolgendo i concittadini nel quartiere con giochi e ban tipici degli scout.

Come fanno sapere, l’attività è stata organizzata anche per divulgare la proposta scout, che in tutto il mondo, da quasi due secoli, si affianca alle famiglie nel percorso della vita che i ragazzi a partire dai 7-8 anni di età intraprendono, insegnando loro che l’importante non sarà mai l’essere arrivato, quanto fare del proprio meglio.