Primo piano Augusta, raduno “ciaramiddari” siciliani, il traguardo del maestro costruttore di Castelmola di

AUGUSTA – Quest’anno, nell’ambito del raduno degli zampognari di Sicilia che si terrà la prossima domenica 15 dicembre ad Augusta, per la quarta edizione, si celebrerà un particolare anniversario nel mondo dell’arcaico strumento.

Infatti per il maestro zampognaro Pippo Carpita di Castelmola (Messina) è il 50º anno di attività quale costruttore di zampogne “a paro” siciliane, comunemente dette “ciaramedde”, con ogni probabilità il più anziano ancora attivo in Sicilia.

Lo strumento agropastorale di arcaica origine è diventato simbolo del Natale proprio perché identificativo dei primi soggetti partecipanti alla Natività, i pastori. Già in dipinti risalenti all’epoca bizantina, la zampogna aveva la funzione di distinguere appunto i pastori dai Magi, dagli angeli e da tutti dagli altri soggetti della raffigurazione.

Di vitale importanza è l’attività di costruzione di questi strumenti, un sapere antico sopravvissuto all’evoluzione dei tempi. Pippo Carpita è divenuto nel tempo riferimento per quanto riguarda la costruzione delle zampogne in Sicilia, regione che annovera il proprio modello di zampogna, quella “a paro” appunto, così chiamata per la pari lunghezza delle due canne principali di canto e accompagnamento.

La sua attività di costruttore di “ciaramedde”, iniziata nel 1974, ha fatto sì che diversi giovani si avvicinassero allo strumento, contribuendo a preservare un elemento identitario della Sicilia, la quale negli anni ’90 ha visto quasi estinta la tradizione natalizia della zampogna.

A portare a conoscenza la sua storia anche nel Siracusano, e in particolare ad Augusta, è Emanuele Di Grande, presidente della banda musicale cittadina, che dal 2017, quando era appena trentenne, ha riportato in città la zampogna al centro della tradizione natalizia, ideando nel 2021 il raduno dei “ciaramiddari” siciliani.

“Il maestro Carpita non si è risparmiato nel condividere il suo sapere anche con altri giovani appassionati – sottolinea Emanuele Di Grande – che hanno a loro volta intrapreso il percorso che li ha portati ad essere costruttori di zampogne. Un fattore questo non di poco conto e affatto scontato: nel passato, infatti, le informazioni e il sapere su questo strumento erano gelosamente custodite e non tramandate, se non a componenti della propria famiglia, perché fonte di prestigio e soprattutto di guadagno, che allora influiva molto sul bilancio economico familiare annuale“.

Augusta, ospitando il quarto raduno dei “ciaramiddari” siciliani, sarà dunque la cornice in cui il maestro zampognaro Carpita celebrerà l’importante traguardo.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Emanuele Di Grande e Pippo Carpita)