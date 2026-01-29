Primo piano Augusta, dopo vent’anni il campo sportivo “Fontana” torna alla città di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Giornata storica quella di oggi per gli augustani. Il campo sportivo comunale “Fontana“, dopo quasi 21 anni di chiusura, è stato riconsegnato alla città dalla struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. Si dovrà invece ancora attendere qualche mese per permettere al Comune di espletare le complesse pratiche burocratiche propedeutiche all’inaugurazione ufficiale del centro sportivo che necessita ancora dell’omologazione da parte degli organi competenti e del rilascio dei nulla osta necessari alla riapertura alla pubblica fruizione.

L’impianto, com’è noto, è stato infatti oggetto da metà 2022 di un lungo e complesso intervento di messa in sicurezza permanente dal punto di vista ambientale, attraverso la realizzazione di una copertura (capping) diaframmatica con finalità di impermeabilizzazione dell’area per impedire l’infiltrazione delle acque meteoriche e il loro contatto con le ceneri di pirite nel sottosuolo. Sulla superficie del capping sono stati effettuati i successivi interventi di rifunzionalizzazione del campo da calcio esistente e di completamento dell’impianto.

Oggi la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche, guidata dal generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà insieme al subcommissario tenente colonnello Aldo Papotto, ha proceduto alla consegna formale dell’impianto al Comune di Augusta, rappresentato dal sindaco Giuseppe Di Mare. A tagliare il nastro all’ingresso del cancello principale del rinato centro sportivo è stata la viceministro all’Ambiente Vannia Gava, alle ore 12,26, affiancata dai rappresentanti della struttura commissariale, dagli amministratori locali, deputati regionali, nonché consiglieri comunali e numerosi cittadini che hanno accolto l’invito divulgato dal Comune.

Il programma ha avuto per titolo “Il campo dei miracoli: dalla bonifica alla rigenerazione del campo sportivo Fontana“. In mattinata si è svolta, presso il salone di rappresentanza di palazzo di città, una conferenza stampa aperta al pubblico, moderata dal commissario Vadalà, che ha visto i saluti del sindaco Di Mare, gli interventi tra gli altri dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, dei vertici di Arpa Sicilia, Cisambiente Confindustria, Coni Sicilia, Csain (Centri sportivi aziendali industriali), mentre le conclusioni sono state affidate alla viceministro Gava, che si è voluta complimentare con tutti gli addetti ai lavori che con competenza e professionalità hanno reso tutto ciò possibile. È seguita la proiezione di un docu-film commissionato dalla struttura commissariale per raccontare la storia del calcio augustano, attraverso ricordi, personaggi e vicende iconiche.

L’atteso appuntamento è arrivato al termine di un’opera strategica non solo per la città, ma anche nel quadro nazionale delle bonifiche ambientali, trattandosi di uno dei siti inseriti dall’Unione europea tra le 81 discariche abusive italiane da risanare, nell’ambito della procedura d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia nel 2014, l’anno dopo il sequestro giudiziario dell’impianto sportivo comunale.

Accanto al risanamento ambientale, l’intervento ha consentito la completa ricostruzione funzionale dell’impianto sportivo, che a breve sarà pronto a ospitare competizioni ufficiali: è stato realizzato un nuovo terreno di gioco in erba sintetica in attesa di omologazione formale per gare fino alla serie D, una pista di atletica leggera, aree per il salto in lungo e il salto con l’asta, due tribune scoperte, nuovi spogliatoi, torri-faro per l’illuminazione notturna, oltre al nuovo muro di cinta e alla ridefinizione delle aree esterne, dai piazzali a nord-est al sistema di regimentazione delle acque meteoriche completamente rinnovato. Intorno, 2.500 metri quadrati di prato naturale, oltre 2.500 tra piante e fiori, 62 alberi ad alto fusto che circondano l’area sportiva.

Il progetto esecutivo era stato approvato con una conferenza di servizi decisoria tenuta ad Augusta nel luglio 2020, ricordata stamani dal subcommissario Papotto, durante l’amministrazione guidata dal sindaco Cettina Di Pietro, con un importo a base di gara fissato in 4 milioni 998 mila euro, su un quadro economico complessivo pari a 7 milioni 991 mila euro.

I lavori furono consegnati nel maggio 2022 all’associazione temporanea di imprese (Ati) aggiudicataria, composta dalla pugliese “Ottomano costruzioni” e dalla molisana “Geoimpianti srl“, a seguito di gara d’appalto europea bandita, su mandato della struttura commissariale, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria. Diverse le imprese locali, menzionate nel corso della conferenza, che hanno eseguito lavori in subappalto.