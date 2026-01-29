Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 29 gennaio al 4 febbraio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 29 gennaio a mercoledì 4 febbraio 2026

Gio 29 – Ven 30 – Sab 31 gennaio – Dom 1 – Mar 3 – Mer 4 febbraio

Greenland 2: Migration (G. Butler, M. Baccarin) (1h e 49m): ore 21:00

Send Help (R. McAdams, D. O’Brien) (1h e 53m) (V.M. 14 anni): ore 19:20 – 21:30

Le cose non dette (S. Accorsi, M. Leone, C. Santamaria) (1h e 54m): ore 17:00 – 19:10 – 21:20

2 cuori e 2 capanne (C. Pandolfi, E. Leo) (1h e 48m): ore 17:00 – 19:00

La grazia (T. Servillo) (2h e 11m): ore 17:00

Chiusura: Lun 2 febbraio

