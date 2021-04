Primo piano Augusta, Giochi matematici del Mediterraneo, due studenti del “Ruiz” in finale nazionale di

AUGUSTA – Due studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” qualificati alla finale nazionale dell’undicesima edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dall’Aipm (Accademia italiana per la promozione della matematica), che nella fase regionale hanno visto il coinvolgimento di oltre cinquemila studenti dei bienni delle scuole siciliane di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono Chiara Carriglio della 1ªAL Liceo Scientifico delle Scienze applicate per la categoria S4 e Lorenzo Gabriele Ballariano della 2ªQL Liceo Quadriennale delle Scienze applicate per la categoria S5 (entrambi nello scatto in copertina, ndr), che, dopo aver superato brillantemente l’ultima fase regionale nel distretto Siracusa-Catania, saranno chiamati a misurarsi nella gara nazionale, che si svolgerà in modalità telematica il prossimo 14 maggio.

L’ultima fase regionale si è svolta lo scorso 26 marzo, vedendo anche un’altra studentessa augustana qualificarsi alla finalissima. Le gare consistono nella somministrazione di 10 quesiti di logica matematica da svolgersi in un tempo massimo di 90 minuti per gli studenti di primo anno e invece 15 quesiti nel tempo massimo di 120 minuti per gli alunni del secondo anno.

Soddisfazione per l’accesso alla finale nazionale da parte di due dei suoi studenti, viene espressa dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, che ha così commentato: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i nostri studenti che hanno aderito con entusiasmo alla XI edizione dei Giochi, e alla referente, prof.ssa Annarita Malerba che ne ha curato la preparazione, nonostante la situazione emergenziale abbia stravolto il normale andamento dell’anno scolastico. Un grande in bocca al lupo ai due finalisti!“.