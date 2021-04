Primo piano Augusta, liceale augustana in finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo di

AUGUSTA – La studentessa augustana Chiara Puglisi (nella foto di copertina, ndr), classe 2ªA del Liceo scientifico del “Megara“, si è qualificata alla finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo, classificandosi seconda di categoria per il distretto Catania-Siracusa. L’attesa finalissima sarà disputata il 14 maggio prossimo in videoconferenza, modalità imposta dalle attuali restrizioni di contenimento sanitario, con i referenti Aipm (Accademia italiana per la promozione della matematica) nazionali.

Tra i liceali megaresi partecipanti alla finale regionale del 26 marzo scorso, erano dieci in tutto i qualificati, meritevoli di menzione anche Sara Ballerini e Flaminia Benedetta Bonavera, entrambe della classe 2ªC del Liceo scientifico, che si sono piazzate, rispettivamente, terza e quinta nella classifica generale, superando nella graduatoria numerosi alunni di altre scuole del distretto. Non potranno però concorrere alle finali nazionali solo in virtù del fatto che quest’anno ciascuna scuola, da regolamento, può essere rappresentata da un solo allievo per ogni categoria e non secondo un ordine di merito.

Oltre cinquemila ragazzi hanno gareggiato alle finali regionali, cimentandosi su quesiti di matematica scelti dall’Aipm “Alfredo Guido”, che da diversi anni organizza i Giochi allo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole. L’obiettivo della gara è quello di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva.

La prima fase dei Giochi matematici del Mediterraneo si era svolta nel mese di novembre ed erano stati coinvolti gli alunni del biennio di tutti gli indirizzi del Liceo, guidati dalla referente del progetto, la docente Stefania Caramagno.

Il dirigente scolastico Renato Santoro fa sapere in una nota che “si complimenta con le alunne e con la docente, prof.ssa Stefania Caramagno, che ha guidato e seguito le “giovani menti” nella partecipazione alla gara, una tra le diverse che ha proposto il Dipartimento di Matematica e Fisica, coordinato dalla prof.ssa Anna L. Daniele e , insieme al corpo docente del Liceo “Megara”, esprime un grosso augurio a Chiara per il prosieguo della competizione“.