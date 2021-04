Primo piano Augusta, Covid, 89 attuali positivi e 6 ospedalizzati. “Open weekend” Astrazeneca da 333 vaccinati di

AUGUSTA – Sono 89 gli attuali positivi al Covid-19 nel territorio comunale. Un numero da circa una settimana al di sotto della soglia psicologica dei cento contagiati e certamente distante da un trend che lo scorso 28 marzo faceva registrare 207 attuali positivi, evocando lo “spauracchio” di una zona rossa (nel caso di un’eventuale incidenza cumulativa settimanale superiore alla soglia normativa dello 0,25 per cento di nuovi contagi in rapporto alla popolazione). Sarebbe stabile anche il dato degli ospedalizzati augustani, tra 6 e 7, in diversi reparti Covid della rete ospedaliera provinciale.

Intanto prosegue nell’ambulatorio dell’ospedale “Muscatello” la campagna di vaccinazione anti-Covid alle categorie attualmente previste, over 80 ed estremamente vulnerabili. Una campagna che in tutta la provincia, dal suo avvio al weekend trascorso, fa registrare il numero complessivo di 79 mila dosi dei diversi vaccini anti-Covid inoculati a 54 mila cittadini.

Riportiamo infine che da venerdì a domenica scorsi, nella palestra del Polivalente insistente su piazza Unità d’Italia, sono stati vaccinati 333 soggetti, anche senza prenotazione, nell’ambito dell’iniziativa “Open weekend” con Astrazeneca promossa dalla Regione siciliana. Il target definito per Astrazeneca ha riguardato soggetti tra 60 e 79 anni senza fragilità.

(Nella foto di repertorio in copertina: postazione Drive through Difesa per tamponi rapidi a Punta Izzo, attualmente operativa)