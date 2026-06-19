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Augusta, in auto con 400 kg di hashish nelle scatole delle merendine

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AUGUSTA – Circa 400 chilogrammi di hashish nascosti in scatole di cartone e trasportati con un fuoristrada sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Catania, che hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne per le ipotesi di reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, aggravate dall’ingente quantità.

L’uomo, residente nel capoluogo etneo, è stato fermato dai militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria etneo nei pressi di Augusta. Quando hanno aperto le scatole che trasportava, recanti loghi di note marche di merendine e prodotti dolciari, si sono trovati di fronte centinaia di panetti contenenti una sostanza pastosa marrone sigillata in cellophane. 

La droga che è stata accertata come hashish a seguito di narcotest, secondo stime degli investigatori della Guardia di finanza, se messa in commercio nelle locali piazze di spaccio avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 3,5 milioni di euro.

Il trentaquattrenne è stato arrestato e condotto nel carcere di Cavadonna.


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