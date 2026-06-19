Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 19 al 24 giugno di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da venerdì 19 giugno a mercoledì 24 giugno 2026

Dal 19 giugno al 20 settembre 2026 torna “Cinema Revolution“, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente di assistere alle proiezioni dei film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro per tutta l’estate

Ven 19 – Sab 20 – Dom 21 – Mar 23 – Mer 24 giugno

Toy Story 5 (T. Hanks, J. Cusack, K. Reeves) (1h e 42m): ore 17:30 – 19:30 – 21:30

Disclosure Day (E. Blunt, C. Firth) (2h e 25m): ore 17:45 – 20:30

Chiusura: Lun 22 giugno

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

ARTICOLO PUBBLIRED