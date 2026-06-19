Multisala Città della notte, programmazione film dal 19 al 24 giugno
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Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da venerdì 19 giugno a mercoledì 24 giugno 2026
Dal 19 giugno al 20 settembre 2026 torna “Cinema Revolution“, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente di assistere alle proiezioni dei film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro per tutta l’estate
- Ven 19 – Sab 20 – Dom 21 – Mar 23 – Mer 24 giugno
Toy Story 5 (T. Hanks, J. Cusack, K. Reeves) (1h e 42m): ore 17:30 – 19:30 – 21:30
Disclosure Day (E. Blunt, C. Firth) (2h e 25m): ore 17:45 – 20:30
- Chiusura: Lun 22 giugno
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
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