Eventi Augusta, “La notte delle stelle” in piazza Duomo: torna dopo 24 anni il palco storico della banda di

AUGUSTA – Piazza Duomo si trasformerà, giovedì 7 agosto alle ore 20, in un teatro a cielo aperto per accogliere il Gran concerto “La notte delle stelle”, eseguito dal Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, diretto dal maestro Gaetano Galofaro e presieduto da Emanuele Di Grande.

L’evento, che si preannuncia tra i più attesi del cartellone comunale “Augusta d’estate”, segna il ritorno, dopo ben 24 anni in cui è rimasto custodito in un deposito comunale, dello storico palco ligneo realizzato per la banda musicale cittadina negli anni ottanta.

Restaurato con cura e passione, nelle scorse settimane, grazie all’impegno dell’attuale corpo bandistico e del suo presidente, il palco è tornato a risplendere grazie alla “collaborazione dei musicisti Roberto Mignosa, Emanuele Battaglia, Domenico Di Mare, Gaetano Galofaro, Eleonora Bassetta, Alessandro Giangrande e Simone Nicotra – si legge in una nota del presidente – con il fondamentale supporto dell’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Giuseppe Carrabino, della squadra lavori del Comune e del gruppo comunale volontari di protezione civile“.

A condurre la serata sarà Serena Tringali, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni, suggestioni e sorprese. Sul palco si alterneranno artisti di grande talento: le voci soliste Susy Puglisi, Eleonora Alicata e Francesca Ussia; i cantanti lirici Francesco Cusumano, Susanna La Fiura e Marco Zarbano; i musicisti di musica leggera Maria Grazia Aricò e Corrado Cataldi. Non mancano le coreografie di danza latinoamericana a cura di Umberto Scattareggia e Deborah Giusto, oltre alla partecipazione della Corale “Note in armonia”, diretta dal soprano Francesca Ussia.

Un programma che promette una serata speciale, che celebra la musica, la cultura e la tradizione di Augusta, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico di ogni età.